«ستاندرد آند بورز» أكدت تصنيف «بوبيان» بنظرة مستقرة

مال وأعمال

أكدت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز جلوبال راتينجس، تصنيف بنك بوبيان طويل الأجل عند الدرجة «-A»؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال «بوبيان» في بيان للبورصة إن الوكالة أكدت تصنيف البنك بدون دعم عند الدرجة «bbb»، موضحاً بأن تأكيد التصنيف يُعزز الثقة بالبنك وفي قوة مركزه المالي.

وبينت الوكالة في تقريرها أنه سيكون هناك ضغوط على رسملة بنك بوبيان خلال الفترة من 2020 إلى 2022 نتيجة لزيادة حصة البنك في بنك لندن والشرق الأوسط نتيجة للخسارة التي سُجلت مرة واحدة نتيجة لقرار بنك الكويت المركزي بتأجيل الأقساط وانخفاض الأرباح.

وأضافت بأن هذا القرار نتج عنه معدل رأسمال معدل للمخاطر يبلغ 9% في يونيو 2020، ومن المُحتمل أن يظل هذا المُعدل في حدود هذا المستوى على مدار العامين المُقبلين.

على الرغم من ذلك، تعتقد «ستاندرد آند بورز» أن أصول بنك بوبيان ستظل قوية نتيجة لعلاقة البنك مع كبار العملاء وأن انكشافه للتمويل الاستهلاكي مدعوم بالرواتب الحكومية.

وتعتبر الوكالة أن بنك بوبيان من البنوك الهامة جداً ذات التأثير النظامي في دولة الكويت، كما أنه يمثل شركة تابعة ذات أهمية استراتيجية لبنك الكويت الوطني.

