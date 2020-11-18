«الأهلي» أطلق مبادرة خيرية في «بيت عبد الله»

مال وأعمال

شارك البنك الأهلي مجلس الأعمال الأميركي - غرفة التجارة الأميركية في الكويت (ABCK-AmCham) أعضاء نادي تشيرمان ومجموعة الخليج للتأمين، أخيراً مبادرة خيرية لصالح مركز بيت عبد الله لرعاية الأطفال والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى (KACCH).

وفي إطار هذه المبادرة، قام كل من مجلس الأعمال الأميركي - غرفة التجارة الأميركية في الكويت (ABCK-AmCham) ومجموعة الخليج للتأمين والبنك الأهلي الكويتي بتنظيم يوم لزيارة الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى. وخلال الزيارة قدمت المؤسسات الثلاث تبرعات على شكل ألعاب وكتب مصورة للتلوين وأقلام تلوين بهدف مساعدة الأطفال على التعافي من خلال قوة اللعب. ويشار إلى أن مركز «بيت عبد الله» يعد من أحد المراكز الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تقدم أعلى مستوى من العناية متعددة التخصصات والدعم الأسري للأطفال المصابين بأمراض مميتة وأمراض تهدد الحياة. كما أن مركز «بيت عبد الله» لرعاية الأطفال هو مؤسسة خيرية غير حكومية تساعد الأطفال وأسرهم على التأقلم مع الضغوط الناتجة عن إدخال أطفالهم إلى المستشفى.

وتأتي مشاركة البنك الأهلي الكويتي انطلاقاً من التزامه بممارسة دور فاعل في المجتمعات التي يعمل فيها، فضلاً عن أنها تعكس مدى حرصه على أن يكون قوة دافعة لفعل الخير. ومن خلال أنشطته التي تركز على الخدمة المجتمعية، يسعى البنك باستمرار إلى التشجيع على الشمول والدمج والتنمية المجتمعية من أجل بناء مجتمع قائم على المساواة.

