.. ويكافئ عملاءه بـ 3 ساعات «سامسونغ جلاكسي 3» أسبوعياً

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن طرح حملته الترويجية المتميزة والأكثر ترقباً «سامسونغ باي» Samsung Pay بالشراكة مع فيزا. وقد صُمّمت هذه الحملة لمكافأة العملاء الذين يستخدمون بطاقة فيزا الائتمانية أو المسبقة الدفع الخاصة بهم على تطبيق «سامسونغ باي» بفرصة الفوز بساعة «سامسونغ جلاكسي 3». تستمر الحملة حتى 27 يناير 2021، حيث سيمنح ثلاثة فائزين محظوظين 3 ساعات سامسونغ جلاكسي كل أسبوع عند استخدام بطاقة فيزا الأهلي الائتمانية أو بطاقة الأهلي مسبقة الدفع على تطبيق Samsung Pay.

للدخول في السحب والفوز، يجب على العملاء إنفاق 20 ديناراً أسبوعياً كحد أدنى، محلياً أو دولياً باستخدام بطاقة فيزا الأهلي الائتمانية أو بطاقة الأهلي مسبقة الدفع من خلال تطبيق Samsung Pay على أي جهاز من أجهزة نقاط البيع. ومع كل 10 دنانير يتم إنفاقها يحصل حامل بطاقة فيزا البنك الأهلي الكويتي تلقائيا على نقطة تؤهله لدخول السحب لمرة واحدة.

