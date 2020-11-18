143 مليوناً مكاسب البورصة مع إيجابية لقاح «كورونا»

مال وأعمال

حافظت البورصة على ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي بدعم من عمليات البيع التي تمت في ختام الجلسة بعد ان شهدت تبايناً في الاداء نتيجة الضغوطات النفسية لصغار المتداولين الذين فشلوا في تحديد معالم السوق في عدم وضوح الرؤى المستقبلية في السوق.

وشهدت البورصة ارتفاعاً في القيمة السوقية للاسهم بنحو 143 مليون دينار وذلك بعدما صعد المؤشر العام 0.45%، وارتفع السوق الأول 0.57%، وسجل المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» نمواً بنسبة 0.13% و0.50% على الترتيب.

ويرى محللون ان السوق مازال يبحث عن خارطة طريق لتحديد مسارات التداول في ظل الآثار السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) كانت واضحة، حيث تراجعت أرباح الشركات المدرجة ببورصة الكويت لفترة تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي بنسبة قاربت 66% على أساس سنوي.

واشاروا الى ان البورصة بدأت في التقاط الانفاس بعد موجة من عمليات البيع وذلك بسبب 3 عوامل هي:

1-عززت النتائج الايجابية للقاح «كورونا» من آمال الانتعاش الاقتصادي العالمي؛ لكن تبقى المخاوف على المدى القصير من عمليات الاغلاق الجديدة للسيطرة على الموجة الثانية من انتشار الفيروس.

2- فتح الأنشطة الاقتصادية ساهم في تحسن النتائج المالية للعديد من القطاعات ومنها القطاع المصرفي حيث سجلت البنوك الكويتية أرباحاً وصلت لما يقرب من 146 مليون دينار في الربع الثالث من 2020 مقارنة بالربع الثاني عند 34 مليون دينار.

3- التوقعات بأن يكون لاضافة الكويت الى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنهاية نوفمبر الجاري الأثر الايجابي على تدفق رأس المال الأجنبي الى البورصة والتي من المتوقع أن تصل الى نحو 2.9 مليار دولار. واكد محللون ان البورصة مازالت تحمل العديد من الفرص الايجابية وهو ما يجعل هذا هو الوقت المناسب للمستثمرين على المدى الطويل للاستثمار حيث ان التوقعات بتحسن الأساسيات بالربع الأخير من العام الحالي وفي العام 2021 لابد أن يدعم السوق ما لم تكن الموجة الثانية من انتشار الفيروس أكثر حدة. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق العام 24?7 نقطة ليبلغ مستوى 5468?99 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?45 في المئة.

وتقلصت سيولة البورصة اليوم بنحو 13.5% لتصل الى 48 مليون دينار مقابل 55.46 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 3.9% لتصل الى 174.16 مليون سهم تمت عبر 9880 صفقة نقدية مقابل 180.26 مليون سهم بجلسة الاثنين.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة الصناعة بنمو نسبته 1.19%، بينما تراجعت مؤشرات 6 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولويجا بانخفاض معدله 6.76%.

