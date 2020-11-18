«برقان» يناقش بيع حصته في «مصرف بغداد»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان أنه يجري حالياً مناقشات مع مشترين محتملين لبيع حصته من أسهم مصرف بغداد بنسبة 51.8%. وقال البنك في بيان للبورصة انه حتى تاريخه لم يتم التوصل لأي اتفاقات في الشأن السابق. كان «برقان» أعلن في شهر يونيو الغاء عملية بيع حصة ملكيته في مصرف بغداد لشركة الخليج المتحد القابضة التي أفصح عنها في وقت سابق من العام الحالي. وفي أواخر يناير الماضي، صدرت موافقة البنك المركزي العراقي على صفقة بيع حصة ملكية البنك في مصرف بغداد الى شركة الخليج المتحد القابضة. ونتيجة لذلك أعلن «برقان» في مارس الماضي، أنه بصدد القيام بتحويل حصة ملكية البنك البالغة 51.8% في مصرف بغداد الى شركة الخليج المتحد القابضة (شركة مساهمة بحرينية).