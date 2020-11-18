«أسواق المال» وافقت على نشرة اكتتاب «الخليج للتأمين»

مال وأعمال

أعلنت شركة مجموعة الخليج للتأمين عن موافقة هيئة أسواق المال اعلى نشرة الاكتتاب العام في أسهم زيادة رأسمال الشركة. وقالت الشركة في بيان للبورصة، انه سيتم الاعلان عن الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم متضمناً فترة الاكتتاب وكذلك كل التفاصيل الأخرى المتعلقة بعملية الاكتتاب فور تحديدها من قبل الشركة. كانت «الخليج للتأمين» أعلنت في بداية نوفمبر الحالي، عن حصولها على موافقة الهيئة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بنسبة 7.6% من رأس المال الحالي. وقالت الشركة ان زيادة رأس المال ستتم من مبلغ 18.704 مليون دينار الى 20.124 مليون دينار؛ بزيادة قدرها 1.42 مليون دينار. وأوضحت أن تلك الزيادة ستتم من خلال اصدار وتخصيص 14.2 مليون سهم عادي بسعر طرح 500 فلس للسهم الواحد (شاملاً 100 فلس القيمة الاسمية للسهم مضافاً اليها 400 فلس كعلاوة اصدار). وبينت المجموعة أنها ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة لطرح أسهم الزيادة.