غادة عبدالرازق تسافر لبنان

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بدأت الفنانة غادة عبدالرازق في التحضير لمسلسلها الجديد، الذي يحمل عنوان «دم الغزال»، والذي من المقرر أن تنافس به في المارثون الرمضاني المقبل.

وعلمت احد المصادر ان غادة تستعد للسفر إلى لبنان، وذلك لأن أحداث مسلسلها الجديد بالكامل تدور هناك.

بدأت الفنانة غادة عبدالرازق في التحضير لمسلسلها الجديد، الذي يحمل عنوان «دم الغزال»، والذي من المقرر أن تنافس به في المارثون الرمضاني المقبل.

وعلمت مصادر مقربة من غادة عبدالرازق، أنها تستعد للسفر إلى لبنان، وذلك لأن أحداث مسلسلها الجديد بالكامل تدور هناك. وأكدت أن الجهة المنتجة للمسلسل حددت موعدا للبدء في تصويره على أن يكون يوم 15 من شهر ديسمبر المقبل، وهو الأمر الذي جعل غادة تبدأ من الوقت الحالي في التحضير للسفر، خاصة أنها ستتواجد هناك لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر، وهي مدة تصوير أحداث العمل بالكامل.

وتقوم حاليا الجهة المنتجة بإبرام تعاقداتها مع الفنانين المشاركين لغادة في بطولة العمل، حيث قامت بترشيح عدد من الفنانين أبرزهم كان الفنان عمرو عبدالجليل، الذي أنهى تعاقده بشكل رسمي خلال الأيام الماضية. وتتعاون غادة عبدالرازق في مسلسل «دم الغزال» مع المؤلف إياد عبدالمجيد، والمخرج محمد أسامة، وتعقد معهم جلسات عمل بشكل شبه يومي، وذلك لرغبتها في الإستقرار على جميع تفاصيله قبل السفر إلى لبنان. يذكر أن أخر مشاركة للفنانة غادة عبدالرازق في الدراما، كانت من خلال مسلسل «سلطانة المعز»، الذي نافست به في المارثون الرمضاني الماضي

