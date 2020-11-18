العقل: انطباع الناس عن أعمالي يسعدني ويعطيك الصافي

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في حلقة مميزة من ليالي الكويت « بموسمها السادس ذات ايقاع مختلف وان يكون عنوانها فنيا بحتا من خلال استضافة كل من الفنان القدير عبدالرحمن العقل والفنانة زهرة عرفات وقام باستضافتهم كل من المذيعة غادة الرزوقي وفهيد العيبان وهو من اعداد هنادي الكندري وصالح الدويخ والبرانامج من اشراف المخرج المبدع سعود الرمح وساعد على صعيد الاخراج ابراهيم الملا وتخلل الحلقة العديد من الفقرات ومنها الحوارية ومن بعدها فقرة المسابقات وايضا فقرة «وسع صدرك» التي تناولت انتقاد الجمهور للضيوف وفقرة «سيناريو» حيث يكون الضيوف على موعد مع نص معين يؤديانه امام الشاشة والفقرة الاخيرة كانت بعنوان «صورة وتعليق».

في البداية تطرق الفنان القدير عبدالرحمن العقل الى ان الساحة الفنية الكويتية لاتعمل فقط في موسم معين بل تعمل طوال السنة وتزيد الساحة الدرامية بمختلف الاعمال وان هذا امر نتميز به في الكويت كما هناك اعمال كثيرة في تلفزيون الكويت سترى النور على مدار السنة.

وقال خلال الاستضافة : يوجد فيني طبع غير عن الفنانين انني لا تابع اي عمل تلفزيوني اقوم به في العرض الاول لانه يهمني جدا ان ارى انطباع وآراء الناس حول العمل من جهة وايضا الشخصية التي قدمتها من جهة اخرى لان كلام وانطباع الناس يسعدني ويعطيك الصافي.

اما الفنانة زهرة عرفات فقد قالت: انا محظوظة كوني فنانة استطعت ان اعمل مع كل الاجيال ولحقت عليهم وجمعني مع الفنان عبدالرحمن العقل اول عمل تلفزيوني وهو مسلسل «الموذي» وتوالت بعدها الاعمال وهناك عمل قادم خلال شهر رمضان سيجمعني معه وهو تراثي.

واضافت ايضا: هذا النوع من الاعمال التراثية انا اشجعها ويجب ان تكون خلال كل سنة لانه من صميم حياتنا وتاريخنا نستمده من الماضي والتراث وتحتوى على قصص كثيرة واجوائها جميلة ومحبوبة وغير ذلك ان تلك النوعية تعتبر صعبة وليس من السهل تنفيذها.

وبسؤالها عن الانتقادات قالت : الانتقادات تطورنا وان كانت قاسية وان يكون الاسلوب افضل حتى نطور من انفسنا ولكن اصبح هناك اختلاط مابين النقد الاكاديمي ونقد الشارع وهذا المفروض مايصير لان نقد الشارع يتكلم في مسار معين واما الاكاديمي يتكلم من ناحية مهنية اكثر ولايجب ان يسير الى اتجاه شخصي او على هوى الشارع واطلب منهم ان يكونوا مهنيين اكثر ووظيفتكم تثقيف الشارع وليس جذب الشارع.

كما قالت ايضا عن الاعمال التي شاركت بها : هناك اعمال اعجب فيها رغم ان ظهوري فيها ليس ذات مساحة كبيرة مثل مسلسل «شغف» ولكنني احببت ان اشارك لان النص اعجبني وطلبت ان يكون اسمي اخر اسم وكنت اريد ان ابين وجهة نظر ان الفنان وجوده كحجم والاسم سواء كان في البداية او النهاية فان الناس سوف تلاحظ ذلك وترى ماذا يقدم لاني افضل ان استمتع من خلال الشخصية التي اقدمها في العمل.

