«ليالي الكويت» بحلة مغايرة في موسمه السادس

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بحلة مغايرة اطل برنامج المنوعات «ليالي الكويت» بموسمه السادس والذي ضم الفريق الجديد للمذيعين غادة الرزوقي ولولوة العسلاوي وليلى البارون ومحمد الوسمي وفهيد العيبان وعبدالله الطراح، بالإضافة إلى انضمام الإعلاميين الإذاعيين طلال الياقوت وخالد الأنصاري، ليقدمان حلقة خاصة من كل أسبوع بعنوان «الديوانية»، وتشارك بفقرة أسبوعية مسجلة لأول مرة زينب يوسف شعبان. وحرص البرنامج في حلته الجديدة على تنوع الموضوعات والقضايا التي يطرحها يوميا من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع على الهواء مباشرة أو من خلال فقراته المسجلة، حيث يناقش قضايا فنية وشبابية، ويسلط الضوء على إنجازات أبناء الكويت.

يشرف على البرنامج مخرج العمل سعود الرمح ويشاركه الإخراج إبراهيم الملا، ويترأس فريق الإعداد هنادي الإبراهيم، وإبراهيم الضعيان، ومن المُعدين صالح الدويخ وفايز الشعلان، وحسين القطان.

