تكريم نجوم الفن والإعلام في مهرجان الفضائيات العربية

إضاءات

أقيم مساء يوم الاثنين الماضي، حفل افتتاح الدورة الـ 11 من مهرجان الفضائيات العربية، وتُهدى الدورة الـ 11 تخليدا لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.

وشهدت السجادة الحمراء مفاجأة أعدتها إدارة المهرجان، حيث نُصب مجسم للفنانة الراحلة رجاء الجداوي تخليدا لذكراها.

وتباينت ردود فعل النجوم حينما شاهدوا مجسم النجمة الكبير الراحلة، ومنها:

النجم محمد رمضان حينما شاهد مجسم رجاء الجداوي ذهب إليه وقبّلها، وهو نفس ما فعله الفنان الشاب خالد أنور.

أما الفنانة صابرين فذهبت لالتقاط الصور مع الراحلة، وشاركها اللحظة الفنان شريف منير والذي قبّل يد الجداوي، في حين أن الفنانة رحاب الجمل دخلت في نوبة بكاء بمجرد رؤية المجسم.

من بين الحضور كانت أميرة حسن مختار، ابنة رجاء الجداوي، والتي حرصت على التقاط الصور التذكارية مع مفاجأة الحفل مجسم والدتها، وهو نفس ما فعله لاعب الأهلي مؤمن زكريا وزوجته.

الفنانة ليلى عز العرب ذهبت لاحتضان الراحلة الجداوي، وهو نفس ما فعلته النجمة نيللي كريم، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والإعلامية دعاء عامر.

شريف منير بـ «الكمامة»

حرص الفنان شريف منير، على حضور حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان الفضائيات العربية وظهر شريف منير على السجادة الحمراء مرتديا «الكمامة» التزاما بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وظهرت نيللي كريم بفستان طويل من قطعتين باللون الأسود على السجادة الحمراء.

ومحمد رمضان بجاكيت أخضر، وبنطلون أسود، وحينما شاهد مجسم للنجمة الراحلة رجاء الجداوي قام بتقبيله.

