المعاملة بالمثل.. والنفوس الزكية

آراء

معاملة الآخرين هي النبراس الذي يفترض أن ينير الطريق الذي نسير عليه في حياتنا، والحرص على الرقي بالتعامل مع الآخرين مهما كانت المعاملة من الطرف المقابل.

الكثير من الناس يستخدم المثل القائل «العين بالعين»، في تعاطيه مع الناس متى ما شعر بسوء من الآخرين، لكن لا يعلم حقيقة هذه المقولة والتي تعتبر نصا قرآنيا صريحا في مجال مختلف عما يعتقده البعض، وبكل الأحوال هي لا تعني مقابلة الإساءة بمثلها أو أسوأ منها!

ولا ننسى ما قام به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في هذا المجال، إلى ترسيخ مبدأ العفو عند المقدرة والتسامح والتسامي على الجراح، وهو نموذج يفترض أن يحتذى، بحيث ينتقل السلوك البشري من الانفعال بالمظلومية والعدوان، الى تزكية النفوس التي تعد من أهم قواعد بناء قيم إنسانية ترفع من كرامة الإنسان ووجوده التي هي في النهاية غاية دينية، وحق إنساني لا يتزعزع.

مواجهة الإساءة لا تكون بالانتقام والغضب، ولكن من خلال نزع جذور الغضب من قلوبهم، وتوجد نماذج حية نجح فيها الخلق الإنساني، واستعلى فوق منطق المعاملة بالمثل، ومن هذه النماذج، ما فعله سيد البشر وأكرمهم وأتقاهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، عندما صفح عن قريش الذين اخرجوه، وآذوه ، وقتلوا اصحابه، فسيد الاخلاق والانسانية لم يقابل الإساءة بالإساءة، وهذه القيم الإنسانية الإسلامية الأصيلة.

أما من عفى عن من أساء إليه، فغفرها له ، ولم يعاقبه بها ، فأجره على الله، فقد اصبح منطق المعاملة بالمثل سلوكا بشريا انفعالياً، وليس سلوكاً أخلاقياً يرتقي بالفرد والمجتمع، فعند الإساءة، يخلع كثير من الناس اثواب الفضيلة، ويرتدون أقبحها، وتظهر معادن الناس وأخلاقهم، عند الخصومة والنزاعات.

العفو ليس ضعفا ولا انكسارا امام قوة الظالمين وجبروتهم، بل ثقة برب العالمين، وقوة إيمانية تتجسد بالرحمة والإحسان لمن ينظر للغير بالتعالي والكبر التي تمثل نهجا لبعض أصحاب المصالح الذين يسيئون للغير بقصد أو من غيره، ونذكر هذه النماذج السيئة بأن الله عز وجل بعث رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق لأهميتها للفرد والأسرة والمجتمع والأمة بأسرها.

