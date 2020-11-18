آراء

لعل البعض يرى أن خسارة «ترامب» الانتخابات الرئاسية من المسائل التي تثير الدهشة والاستغراب؛ ليس فقط لمؤيدي ترامب من الأميركان، بل أيضا لغالبية قادة ورؤساء الدول -وخاصة الدول العربية-، فالرجل ضرب مثلا في السعي نحو كل ما يحقق منفعة الشعب الأميركي، وفي التباهي باستغلال كل من تعامل معهم من أجل تحقيق مصلحة بلاده، بل والعمل على إبعاد دولته عن الدخول في معتركات لن تعود -من وجهة نظره- بثمة «ربح» عليها. ولعل ما يزيد الأمر غموضا، أن استراتيجية ترامب لم تتعارض -ظاهريا- مع الأهداف الأميركية المعروفة للجميع، إذ حققت، أو على الأقل ساهمت في تحقيق، جزء كبير من هذه الأهداف التي تسعى إليها السياسة الأميركية على مر العصور.

تلك السياسة التي كانت ومازالت -وسوف تظل- تقوم على سلب مقدرات الشعوب متعللة بـ «حمايتها»، والقضاء على أية قوى بحجة ما أسمته «الإرهاب»، وفي ذات الوقت المناداة بإقامة العدل والسلم الدوليين مع التظاهر برفع مبادئ الحرية والديموقراطية، وهي كلها شعارات تستخدمها أحيانا لتبرير الكثير من تصرفاتها وقراراتها أمام المجتمع الدولي.

إذن، ما هو تفسير خسارة ترامب للانتخابات رغم تلك المكاسب التي يشهد عليها القاصي والداني؟ والأهم من ذلك، ما هو تفسير عدم حصوله على تأييد اليهود الأميركان رغم قراره نقل السفار الأميركية إلى القدس، وهو أمر لم يسبقه إليه رئيس أميركي، ومساعيه الحثيثة في شأن التطبيع بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني، ومن ثم كان من المفترض من دعاة السلام أن يثمنوا تلك الخطوة؟

الواقع، ومع تأكيد أن التحليل الآتي عرضه في هذا المقال ما هو إلا رأي شخصي، قد يكون صائبا وقد يجانبه الصواب، أقول إن تفسير المشهد الأميركي الحالي وكلمتي السر فيما يدور من أحداث هما «هرمجدون» و«روسيا».

«هرمجدون» تلك المعركة الكبرى التي يرون أنها يجب أن تقع من أجل عودة السيد المسيح «عليه السلام» مرة أخرى، فهي النبوءة التي زعم البعض أنها منصوص عليها في «التوراة»، وظلت على مدار العقود الماضية من الزمن هدفا مرتقبا، وقامت من أجلها العديد من الحركات الدينية التي يمكن وصفها بالمتطرفة، بدأت في بريطانيا ثم الولايات المتحدة الأميركية ثم وصلت إلى آسيا وخاصة كوريا الجنوبية. وحتى تحدث تلك المعركة لابد من تحقق عدة أمور منها عودة اليهود إلى فلسطين، وقيام دولة إسرائيل، والهجوم على إسرائيل، ثم وقوع معركة «هرمجدون»، وانتشار الخراب والدمار ومقتل الملايين، ثم في النهاية ظهور السيد المسيح من أجل إنقاذ الإنسانية من الاندثار الكامل كما يرون. ورغم أن الكلام قد يبدو للوهلة الأولى مستغربا، إلا أن واقع الحال يؤكد ذلك، فالمنطلقات الفكرية للحركة الصهيونية في الولايات المتحدة والمنظمات الدينية التي تعمل للترويج لأفكارها، كانت ومازالت مؤثرة بشكل كبير في المجتمع الأميركي، وكونت ضميرا دينيا جماعيا بوجوب دعم تلك الأفكار، تحقيقا لنبوءات مستخرجة من «التوراة». ولعل ما زاد من قوة تأثير تلك الحركات الدينية، أنه قد آمن بها وسعى إلى تحقيق مقدماتها الكثيرون داخل اميركا وخارجها، بل ووصل الأمر إلى أن أعلنها صراحة بعض كبار الساسة والكتاب الأميركان، ومنهم الرئيس الراحل «رونالد ريغان» و«جيري فولويل» و«هول لندسي» وغيرهم من الشخصيات المعروفة والمؤثرة داخل المجتمع الأميركي، حيث كانوا يعتقدون أن الكتاب المقدس يتنبأ بالعودة الحتمية الثانية للسيد المسيح بعد مرحلة من الحرب النووية العالمية والكوارث الطبيعية والانهيار الاقتصادي والفوضى الاجتماعية.

فها هو الرئيس الأميركي الراحل «ريغان» يقول صراحة في أحد اللقاءات: «إن جميع النبوءات التي يجب أن تتحقق قبل «هرمجدون» قد تحققت، ففي الفصل 38 من سفر «حزقيال» -وهو أحد أسفار العهد القديم من الكتاب المقدس- أن الله سيأخذ أولاد إسرائيل من الوثنيين حيث سيكونون مشتتين ويعودون جميعهم مرة ثانية إلى الأرض الموعودة. لقد تحقق ذلك أخيرا بعد ألفي سنة، ولأول مرة يبدو كل شيء في مكانه بانتظار معركة «هرمجدون» والعودة الثانية للمسيح».

والحقيقة، أن الخطورة الفعلية في الأفكار السابقة تكمن في أن الأمر قد تحول لدى نسبة كبيرة من الشعب الأميركي من مجرد «نبوءات» منصوص عليها في الكتاب المقدس، إلى «فرض ديني» يتمثل في وجوب تحقيق كل المقدمات اللازمة من أجل العودة الثانية للسيد المسيح، فيلزم إذن أن تحدث معركة «هرمجدون» النووية التي تقضي على ملايين البشر، لدرجة أن وصل الأمر بالكاتب الأميركي «هال ليندسي» إلى أن يقول خلال تفسيره لتاريخ الشرق الأوسط والعالم في كتابه «الكرة الأرضية العظيمة السابقة»: (إن دولة إسرائيل هي الخط التاريخي لمعظم أحداث الحاضر والمستقبل).

وتماشيا مع تلك المعتقدات، يمكن تفسير المشهد السياسي الحالي داخل الولايات المتحدة، فالرئيس «ترامب» أعلن منذ بداية حملته الانتخابية رفضه لفكرة «الحرب العسكرية»، فهو رجل «مال» يعرف جيدا كيف يستخدم أوراقه وأدواته للضغط على الدول من أجل جلب الأموال إلى دولته وشعبه، مستغلا نقاط ضعفهم وخوفهم وحرصهم على مصالحهم الشخصية، ويرى في ذلك السبيل الآمن لتحقيق أهدافه دون الحاجة إلى الدخول في معتركات عسكرية. لذلك نجده من حين إلى آخر يطلق تصريحات مفادها رفض التدخلات العسكرية التي قامت بها دولته خلال السنوات السابقة، لدرجة أنه دائما ما يؤكد أن توغل بلاده في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة اتخذ بذريعة باطلة تم دحضها لاحقا وتمثلت بوجود أسلحة دمار شامل في المنطقة.

إذن نحن أمام قوتين؛ سياسة «ترامب» التي تقوم بوضوح على مبدأ «النهب المباح دون قتال»، وقوة أخرى تتمثل في الهدف السامي لدى صناع القرار في أميركا وهو وجوب قيام حرب «هرمجدون» النووية من أجل عودة «المسيح»، وما قد يتطلبه ذلك من التدخل العسكري، وهو أمر يرفضه «ترامب» رفضا مطلقا، على الأقل لعدم فقد شعبيته التي حققها ويأمل في استثمارها لنيل شرف الولاية الرئاسية الثانية. وأمام ذلك الصراع يتلخص المشهد الأميركي، فإصرار «ترامب» على عدم الرضوخ وقبول فكرة التواجد العسكري الفعال في المنطقة، كان داعيًا لصناع القرار في الولايات المتحدة إلى دعم المعسكر الآخر الذي يمثله «بايدن»، بغية تحقيق مآربهم، لذلك نجد أن غالبية أصوات اليهود الأميركان ذهبت إلى «بايدن»، رغم كل ما قدمه ترامب لصالح اليهود طوال السنوات الأربع السابقة.

وأعتقد أن ترامب كان يعلم جيداً خطورة «بايدن»، ووضح ذلك في أكثر من مناسبة، لعل أبرزها المكالمة الهاتفية الشهيرة التي دارت بينه وبين الرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكي»، والتي كان لها -في تقديري- أثر في زيادة شعبية «بايدن». وفيما يتعلق بـ «روسيا» وهي كلمة السر الأخرى في المشهد الأميركي، فسوف نسلط عليها الضوء بشكل تفصيلي في المقال القادم.

