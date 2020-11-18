المواطن الأصلي والتقليد!

آراء

في كل زمان يظهر لأي مجتمع أصحاب فكر عنصري مقيت، ويكون ظهورهم في أوقات محددة لغرض معين وبعد انتهاء الغرض منهم يتم التخلص منهم بشكل مهين، وفي هذه الأيام كالعادة يظهر مايسمى بمرشحين العنصرية، وهم مجرد ادوات للبعض الذين لايستطيعون أن يظهروا على صورهم الحقيقية، إنما يزجون بأدواتهم لتوصيل رسائل معينة.

تابعت معظم البرامج التي تضمنتها الحملات الانتخابية لمرشحي المجلس المقبل، فرأيت أن الغالبية العظمى تركزت حملاتهم على قضايا متعددة منها مشكلة القروض وضررها على المواطن، ومنها مشكلة الاسكان وتأثيرها على الاستقرار الأسري ومنها مشكلة المرور وما يعانية الأفراد من زحام بالطرق ومن ضمن البرامج ما يسمى بمرشح الخدمات، وهناك العديد والعديد من المواضيع التي تبنتها هذه البرامج الانتخابية.

بحثت عن برامج مغايرة لما يتم تداولها في كل انتخابات وللأسف لم أر من يتبنى برنامج يخدم البلد والمواطن بالمستقبل إنما برامج استهلاكية، ولكن ما شدني تبني بعض المرشحين لبرامج تدعو للتفرقة بين الموطنين سبق أن تكسب عليها البعض وانتهى بهم الحال الى وضع مهين أمام المجتمع.

تعددت أصول القادمين للكويت منذ قديم الزمان فمنهم من أتى من نجد ومنهم من نزح من بلاد فارس ومنهم قدم من بلاد الرافدين، ويدينون بالولاء لتراب الكويت والطاعة لمقام سمو الأمير المفدى وولي عهده الأمين ولايرغبون بغير أسرة الصباح للحكم.

ان المواطنة هي الوجود والأساس وهي ليست فقط في حمل الجنسية، انما هي خدمة البلد والمحافظة على ترابها وثوابتها، وهناك أشخاص خدموا البلد وقدموا الغالي والنفيس حباً لترابها وحكامها ولم يمنحوا الجنسية وهم منذ ولادتهم لم يغادروها، ويأتي الآن من يقول إن هناك أناساً ليسوا من الكويت تم تجنيسهم؟!.

ان من يدعي بأن هناك مواطناً أصيلاً ومواطناً تقليدياً عليه أن يقدم أدلته للجهات المسؤولة حتى يتم اتخاذ الاجراءات الرسمية بحقهم، ولكن أن يقوم بتوزيع الاتهامات جزافاً بدون أي أدلة فهو عنصري ومقيت ولا يريد الخير للبلاد، وهؤلاء كأنهم يتحدثون عن الانجازات الكروية للمنتخب ونحن الان نبحث عن ترتيب وضعنا الكروي، وكلي ثقة بالشعب الكويتي الواعي والمثقف الذي سوف يعلم كل عنصري حجمه في صناديق الاقتراح، كما يجب من الجهات المسؤولة التحقق من ادعاءات هذه الكائنات العنصرية واتخاذ أقصى العقوبات عليهم ان لم يثبت ادعاءاتهم حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر.

