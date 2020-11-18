حتى آخر قطرة بترول

آراء

لا يعيش النفط اليوم أفضل أيامه فمع انخفاض سعر برميل النفط وانخفاض الطلب العالمي عليه ظهرت التنبؤات باقتراب نهاية عصر النفط وأن اقتصادات العالم قد اتخذت خطوات للابتعاد أكثر فأكثر عن الوقود الأحفوري، لكن هل من الممكن للعالم اليوم أن يستبدل هذه المادة التي تتهم في المقام الأول أنها من المسببات الرئيسة للاحتباس الحراري؟

إن فكرة استبدال النفط كليا هو أمر غير ممكن من الناحية الفنية لكن السؤال الذي يطرح اليوم ويكون أكثر واقعية هو هل وصل الطلب العالمي على النفط الى ذروته أمام ثورة الطاقة المتجددة وثورة السيارات الكهربائية.

فكما تشير احصاءات منظمة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط في 2019 قد ناهز المئة مليون برميل في اليوم وهو رقم تاريخي مع وجود مشاريع كبيرة للطاقة المتجددة وإنتاج كبير للسيارات الكهربائية. لكن هذه الرقم كما تشير توقعات منظمة أوبك ومنظمة الطاقة الدولية ربما لن يعود في السنوات المقبلة بسبب تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

وكما تشير التنبؤات الاكثر مناوءة للنفط ان الطلب العالمي على النفط لن يعود ابدا الى هذه المستويات وأن جائحة كورونا لم تفعل سوى ان تعجّل بوصول الطلب العالمي الى ذروته فقد نشرت شركة النفط البريطانية توقعات أن الطلب العالمي قد وصل الى ذروته وأن الطلب سيقل بمعدل من 50% الى 75% خلال ثلاثين سنة القادمة.

إن هذه التوقعات المتشائمة ليست جديدة على الصناعة النفطية فخلال العقود المنصرمة قامت المؤسسات والشركات الغربية بالتنظير على انتهاء عصر النفط وظهرت التنبؤات والنظريات المناوئة للنفط مثل نظرية ذروة الانتاج التي أثبتت فشلها مرارا فلقد تنبأت النظرية بأن إنتاج الولايات المتحدة قد وصل ذروته في السبعينات وانه سيتخذ منحنى تنازلي لكن ثورة النفط الصخري اوصلت إنتاج الولايات المتحدة إلى أرقام لم تشهدها في تاريخها وقد جعلتها أكبر دولة منتجة للنفط أمام روسيا والسعودية.

لكن إذا كان الطلب العالمي على النفط قد وصل بالفعل إلى ذروته وسيتخذ هبوطا تدريجيا فمن الحتمية أن تتخذ بدائل النفط المنحى التصاعدي امام اقتصاد عالمي ينمو، وإذا ما نظرنا الى النمو الهائل للطاقة المتجددة والتطور السريع للسيارات الكهربائية فإنها حتى الآن لا تشكل تهديداً حقيقياً على الصناعة النفطية وإنما تشكل بدائل لمصادر طاقة أخرى مثل مشاريع محطات الفحم في الصين والمفاعلات النووية في اليابان. والسيارات الكهربائية التي حلت بديلاً للسيارات التي تعمل بالغاز المضغوط والسيارات ذات الكفاءة العالية لذلك ان هذه التوقعات لا تنظر الى الواقع فالعالم الذي لم يتخل حتى الآن عن الفحم الذي ينتج ربع طاقته لن يتخلى عن النفط قريبا وان الاضطرابات التي تشهدها اسواق النفط ليست سوى سحابة صيف عابرة وأن العالم سينتج النفط حتى آخر قطرة منه ما دام متعطشا للطاقة ويزداد نمواً يوما بعد يوم.

د. عبدالله العصيمي