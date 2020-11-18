الاخيرة

ليس هناك أكثر سذاجة من محاولة وضع كل المفاسد والموبقات والتجاوزات التي شهدتها الكويت خلال السنوات القليلة الماضية على كاهل قميص... الصوت الواحد!

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تحليل سطحي وساذج كهذا يعني أموراً عدة، أولها أن العملية السياسية في الكويت كانت تخلو من تلك التجاوزات والتعديات إبان نظام الأربعة أصوات «الفريد»، وهو طرح لا يقول به الطفل الصغير، ناهيك عن الشخص العاقل الكبير..

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وإذا كنا سنعتمد تلك المسطرة الخطأ فلماذا لم نَلُمْ نظام الدوائر الخمس على جميع تلك الموبقات التي لم نرَ توسعها وانتشارها إبان نظام الـ25 دائرة المأسوف عليه؟ ان العودة عن نظام الصوت الواحد إلى نظام الصوتين يجب أن يرتبط بالعودة لنظام الـ 25 دائرة، الذي تم تغييره جهلاً وظلماً بحجة ساذجة أخرى ترى أن التحول لنظام الدوائر الخمس سيحد من الفساد وشراء ونقل الأصوات، وتدخلات المال السياسي، وقد أثبتت التجربة عكس ذلك تماماً، والعودة عن الخطأ فضيلة كبرى!

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آخر محطة:

1 - نظام الـ 25 دائرة والصوتين يعطي الناخب حق انتخاب %100 من ممثلي دائرته الصغيرة، التي يعرف تماماً مرشحيها والصالح من الطالح منهم، كما تنفضح بالدائرة الصغيرة عمليات نقل وشراء الأصوات بعكس نظام... نبيها خمس!

2 - جميع ديموقراطيات العالم دون استثناء تزيد عدد دوائرها الانتخابية تماشياً مع الزيادة السكانية واتساع الرقعة العمرانية، نحن وفي وضع فريد قللناها من 25 إلى 5 دوائر! نحن مختلفون بطريقة سالبة عن العالم.

