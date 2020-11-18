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إيجاد السبيل


صورة بعنوان «في إيجاد السبيل»، للمصور ناتي ميرز من كوريا الجنوبية، الذي دخل ضمن ترشيحات أفضل صور «نوب 101» من المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020».
وكانت لجنة تحكيم المسابقة الدولية «مصور المناظر الطبيعية لهذا العام» أعلنت عن قائمة أسماء المصورين الفائزين بجائزة المسابقة والمراكز الثلاثة الأولى في ترشيحات الفئات المختلفة. وشهدت مسابقة «مصور المناظر الطبيعية لهذا العام» منافسة لأكثر من 3800 عمل مصور لمصورين من مختلف دول العالم، الذين تنافسوا ضمن فئات ومواقع وأساليب التصوير المتنوعة.
يعتبر تصوير المناظر الطبيعية وسيلة قوية، خاصة عندما نعترف بتأثير تغير المناخ وبصمة الإنسان على هذه الأرض. وبذلك، قد نجيب عن السؤال: كيف نريدها أن/ ألا تكون؟


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