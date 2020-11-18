خوذة «مجنونة» للحماية من «كورونا»

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تثير خوذة المخترع يزن القيسي منذ شهرين ركاب مترو أنفاق مدينة تورونتو في كندا الذين اطلقوا على الخوذة السوداء الضخمة اسم «الخوذة المجنونة». وتُحيط الخوذة رأسه وجذعه العلوي بالكامل للحماية من أي خطر، ولها قناع يمتد حتى الصدر. وهي مزودة من الخلف بمروحة تعمل بالبطارية ونظام تنفس يعمل على تنقية الهواء بطريقة الامتصاص ودفع الهواء «القديم» إلى الخارج. ويبدو القيسي كشخصية من فيلم رعب، لذا ليس من الغريب أن يواجه الشاب البالغ من العمر 32 عاما، بعض ردود الفعل القوية. وتستهدف الخوذة التي تبدو كأنها لرائد فضاء أولئك الذين يبحثون عن توفير أكبر حماية ممكنة من فيروس «كورونا» أكثر من مجرد ارتداء كمامة. وأُطلق على الخوذة اسم «بايوفيزر» ويقال إن بطاريتها تدوم لمدة 12 ساعة فيما يقول القيسي، إن شركته «VYZR» للتكنولوجيا سجلت مبيعات بلغت «عشرات الآلاف».