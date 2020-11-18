ميزة «زووم» الجديدة تطرد «المزعجين» من اجتماعات العمل

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سيتيح تطبيق «زووم» الآن إيقاف اجتماعات العمل الافتراضية، وطرد الأفراد «المزعجين» من قبل مستضيف الاجتماع، في خاصية جديدة أعلنت عنها شركة الاتصال الافتراضي.

ويضم «زووم» حاليا 300 مليون مستخدم، وقد انتعشت حظوظ التطبيق بعدما وجد ملايين الموظفين حول العالم أنفسهم مطالبين بشكل مفاجئ بالعمل من المنزل.

ومع زيادة استخدام «زووم» بشكل مكثف من قبل الشركات، لعقد الاجتماعات على الفيديو، زادت نسبة الهاكرز والمتسللين الذين يقتحمون الاجتماعات لعرض صور غير لائقة بغرض التسلية.

وأعلنت الشركة أنها أضافت خاصية جديدة، تتيح للقائمين على الاجتماع إيقاف الاجتماع مؤقتا، لحظر المتسلل وحظر المحتوى غير اللائق والتبليغ عن المخرب إلى الشركة، وفقا لموقع «ذا فيرج».

ولتعليق الاجتماع، يجب النقر فوق رمز الأمان أثناء إجراء مكالمة، ثم النقر فوق خاصية «تعليق أنشطة المشارك».

عند القيام بذلك، سيتم تعليق جميع مقاطع الفيديو والصوت والدردشة أثناء الاجتماع والتعليقات التوضيحية ومشاركة الشاشة والتسجيل وستنتهي جميع الغرف الفرعية، مما يؤدي إلى إيقاف نشاط «المخرب».

