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مايكل جاكسون يبقى المغني الأعلى دخلاً


مازال نجم موسيقى البوب الراحل مايكل جاكسون يحتل المرتبة الأولى من حيث الدخل الأعلى بين المشاهير، بدخل بلغ 140 مليون دولار، وبذلك يكون المغني الأكثر دخلا لعام 2020، ويأتي بعده المغني ألفيس بريسلي بدخل بلغ 55 مليون دولار.
وبحسب «مجلة فوربس»، فإن مايكل جاكسون، نجم موسيقى البوب، مازال يجني ثروة رغم مرور سنوات طويلة على وفاته، ويعتبر الأعلى دخلا بين المشاهير، إذ تحقق مزرعته دخلا بلغ 140 مليون دولار.
وبلغ دخل جاكسون أكثر من ضعفي ما حققه المغني (ألفيس بريسلي الذي توفي في 1977) واحتل المرتبة الثانية بدخل بلغ 55 مليون دولار وأكثر من ثلاثة أضعاف ما حققه رسام الكاريكاتير الشهير تشارلز شولز الذي جاء في المرتبة الثالثة بدخل بلغ 40 مليون دولار، وبذلك مازال جاكسون يتصدر قائمة الذين يتربعون على قمة النجاح والشهرة وتحقق أعمالهم دخلا سنويا عاليا حتى بعد مرور فترة طويلة على رحيلهم ووفاتهم. وفق «فوربس». وقالت فوربس: «قليلون هم المشاهير الذين يبرهنون بصورة أفضل من جاكسون على أن هناك حياة (مالية) بعد الموت».


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