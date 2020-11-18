بايدن سيعلن فريقه الرئاسي.. وطاقم اوباما يعود

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واشنطن- الوكالات: سيعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، عن هيكلية إدارته الجديدة التي ستتولى قيادة البيت الأبيض في يناير القادم بعد تسليم السلطة. وبينما رفض المطلعون على القرارات، الكشف عن المناقشات الداخلية قبل الإعلان الرسمي عن التعيينات أكدوا اختيار مديرة الحملة السابقة جين أومالي ديلون لتكون نائبة لكبير موظفي البيت الأبيض، بينما سيتولى الرئيس المشارك للحملة سيدريك ريتشموند، النائب عن ولاية لويزيانا، ومستشار الحملة ستيف ريتشيتي مناصب عليا في الإدارة الجديدة.

وتمثل التعيينات الجديدة موجة أولية للمئات من مساعدي البيت الأبيض الجدد الذين سيتم تعيينهم خلال الأسابيع المقبلة، حيث يقوم بايدن بتشكيل إدارة لتنفيذ رؤيته في الحكم، عقب تنصيبه رسميا في 20 يناير. وكان بايدن قد أعلن الأسبوع الماضي تعيين كبير مستشاري الحملة السابق رون كلاين للعمل ككبير موظفي البيت الأبيض. أما أومالي ديلون، 44 سنة، فكانت أول امرأة تدير حملة رئاسية ديمقراطية ناجحة، وهي ناشطة سياسية مخضرمة عملت في حملات الرئيس السابق باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية. فيما عمل ستيف ريتشيتي، كمدير لجماعة ضغط في مجال الرعاية الصحية، قبل أن يتولى مهمة كبير موظفي مكتب بايدن خلال إدارة أوباما. كما سيتولى ريتشموند، الأميركي من أصل إفريقي والبالغ من العمر 47 عاماً، دور المشاركة العامة في إدارة بايدن، مما سيسمح له بالتعامل مع الكونغرس إلى جانب التركيز على مجتمع السود ومجموعات الأقليات الأخرى.وعلى الرغم من أن معالم حكومة بايدن لم تتضح بعد، فإن حملته كانت استعانت بالعديد من قادة حملة أوباما، ومن المتوقع أن تكون إدارته كذلك.

