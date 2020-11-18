ترامب درس خيارات ضرب موقع نووي إيراني

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته بعد شهرين ونيّف استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من مستشاريه وكبار المسؤولين بشأن إمكانية «التحرّك» في غضون أسابيع ضدّ موقع نووي إيراني. وقالت الصحيفة إنّه خلال اجتماع ترأسه الخميس في المكتب البيضاوي سأل ترامب معاونيه وبينهم نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي ما «إذا كانت لديه أي خيارات للتحرّك ضدّ» هذا الموقع النووي «خلال الأسابيع المقبلة».

وأضافت أنّ هؤلاء المسؤولين الكبار «أقنعوا الرئيس بعدم المضيّ قدماً في شنّ ضربة عسكرية» ضدّ طهران خوفاً من أن تؤدّي إلى نزاع واسع النطاق.

وأكّدت الصحيفة أنّ ترامب طرح هذا السؤال على معاونيه غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أفاد بأنّ طهران تواصل تكديس اليورانيوم المخصّب مشيرة إلى أنّ الموقع النووي الذي كان ترامب يريد ضربه هو على الأرجح موقع نطنز. في المقابل ردّت إيران رسميا، امس على التقارير الأميركية وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن أي تحرك أميركي ضد إيران سيقابل برد ساحق، حسبما نقلت وكالة «رويترز». وأضاف ربيعي «أي عمل ضد الشعب الإيراني سيواجه بالتأكيد برد ساحق»، مشيرا إلى أنه «قد تحصل محاولات لضرب إيران، لكن في رأيي الشخصي وليس كمتحدث باسم الحكومة، لا أتوقع أمرا كهذا. أرجح ألا يرغب الأميركيين بزيادة عدم الاستقرار في العالم والمنطقة».

الى ذلك دعت ألمانيا وفرنسا امس إلى مقاربة مشتركة مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن حول الاتفاق النووي. ففي مقال مشترك، نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية حول تطلع أوروبا للعمل مع بايدن، دعا كل من وزير الخارجية الفنسي جان إيف لودريان، ونظيره الألماني هايكو ماس، الرئيس الأميركي المنتخب إلى مقاربة مشتركة إزاء الملف النووي الايراني كي يكون سلميا فقط. كما شددا على وجوب العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل إيجاد حل لتحديات إيران على الصعيد الإقليمي.

