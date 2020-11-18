زعيم الجمهوريين في «الشيوخ»: الانسحابات السريعة ستخدم طالبان و«داعش» و«القاعدة»

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: وجه زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، تحذيرا إلى الرئيس دونالد ترامب من مغبة تسريع وتيرة انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان أو العراق. واعتبر ميتش ماكونيل أن من شأن هذا الإجراء أن يهدي «الحركات الإسلامية المتطرفة نصرا دعائيا عظيما». وقال في خطاب في مجلس الشيوخ إن «عواقب انسحاب أميركي سابق لأوانه قد تكون أسوأ حتى من انسحاب أوباما من العراق في 2011 والذي أدى إلى صعود تنظيم داعش». وأضاف أن مثل هذا الانسحاب سيمثل «تخليا» من جانب الولايات المتحدة عن حلفائها وسيفسح المجال أمام حركة طالبان لبسط نفوذها في أفغانستان، وسيتيح لتنظيمي «داعش» و«القاعدة» بإعادة تجميع صفوفهما في العراق.

وكان ترامب وعد مرارا بإنهاء «الحروب التي لا نهاية لها»، وأكد عزمه على خفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 2500 جندي في مطلع 2021؛ بل إنه تحدث في إحدى المرات عن رغبته بعودة كل الجنود من هذا البلد بحلول عيد الميلاد في 25 ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام أميركية أن إدارة ترامب تعتزم خفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان والعراق مطلع العام المقبل.

فقد نقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤولين وصفتهم بالمطلعين أن أوامر صدرت لوزارة الدفاع «البنتاغون» بتقليص عدد القوات الأميركية في أفغانستان والعراق إلى 2500 جندي في كلا البلدين خلال الفترة المتبقية من إدارة ترامب. وقالت الشبكة إن من المنتظر أن يصدر ترامب خلال الأسبشوع الحالي أمرا بخفض القوات في البلدين قبل مغادرته المرتقبة لمنصبه في 20 يناير المقبل. وأشارت «سي إن إن» إلى أنه يوجد حاليا 4500 جندي أميركي في أفغانستان، و3 آلاف آخرين في العراق. وأوضحت أن هذه الخطوة تتعارض مع توصيات القادة العسكريين الأميركيين.

