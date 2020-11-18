ترامب يريد حل الأزمة الخليجية قبل رحيله

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان بلاده ترحب بالحوار القائم على احترام السيادة، معتبرا انه ليس هناك رابح من الأزمة الخليجية، في حين قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت اوبراين ان ادارة الرئيس دونالد ترامب ترغب في حل الأزمة قبل مغادرتها المحتملة البيت الأبيض.

وفي لقاء مباشر تم بثه من قبل «منتدى الأمن العالمي» قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن «نحن منفتحون منذ البداية على حوار مبني على الاحترام المشترك واحترام سيادة كل بلد».

وأضاف وزير الخارجية القطري خلال اللقاء الذي حمل عنوان «رؤية من الشرق الأوسط» انه ليس هناك رابح من الأزمة الخليجية، وأن النتيجة هي مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وأكد ايضا ان لدى بلاده الرغبة في ايجاد حلول لاستقرار مجلس التعاون الخليجي، وأن لديها كل النوايا الحسنة للمشاركة بشكل بناء والتوصل الى حل عادل لجميع الدول الأعضاء. وقال الوزير القطري ايضا ان بلاده تقدر فتح ايران اجواءها امام قطر، وهي تسعى الى الحوار المثمر لحل الخلافات بالمنطقة، موضحا في الوقت نفسه وجود خلافات مع ايران بشأن العديد من الأمور لكن دون وجود نزاع معها.

واعتبر ان المنطقة لا تحتاج الى سباق تسلح جديد، وأنه ينبغي الاستثمار اكثر في الحلول الدبلوماسية مع ايران. كما اكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن ان قطر قد تضطلع بأي دور يصب في اطار الدبلوماسية، وأنها تريد تفادي اي تصعيد في المنطقة.

وتزامنت تصريحات الوزير القطري مع تصريح مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت اوبراين الذي قال «نرغب في ان يتمكن الطيران القطري من التحليق فوق اجواء السعودية والبحرين قبل مغادرة البيت الأبيض في حال كانت نتيجة الانتخابات لمصلحة جو بايدن».

وأضاف اوبراين في لقاء للمنصة نفسها «نرغب في تسوية النزاع الخليجي»، موضحا ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجرى اتصالات مكثفة لحل الأزمة. وقال اوبراين ايضا ان وحدة الخليج ووجود علاقات ودية بين دول مجلس التعاون الخليجي يصبان في مصلحة بلاده. واعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي ان هناك امكانية لتحقيق ذلك، مشيرا الى ان العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر والرياض جيدة، وأن «هناك خلافا عائليا بينهم وينبغي ان يجلس اولئك الأقرباء معا على طاولة واحدة».

