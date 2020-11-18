الدوحة تنتقد التطبيع

عربيات ودوليات

الدوحة - الوكالات: اعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان الدول العربية التي تقيم علاقات مع اسرائيل «تقوض» الجهود الرامية لاقامة دولة فلسطينية، لكن من حقها السيادي ان تفعل ذلك. وقال الوزير القطري لمنتدى الأمن العالمي الذي يعقد عبر الانترنت انه يعتقد ان من الأفضل تشكيل جبهة عربية موحدة لوضع مصالح الفلسطينيين اولا لانهاء الاحتلال الاسرائيلي. وأضاف ان الانقسام ليس في مصلحة الجهود العربية المتضافرة لحمل الاسرائيليين على التفاوض مع الفلسطينيين وحل الصراع المستمر منذ عقود بين الجانبين. وقال انه بالنسبة للدول التي اقامت علاقات مع اسرائيل فان الأمر متروك لها في نهاية المطاف لتقرير ما هو الأفضل لبلدانها. وقال الشيخ محمد ان الدوحة تقيم بعض العلاقات مع اسرائيل وان كان ذلك في الأمور المتعلقة بالفلسطينيين مثل الاحتياجات الانسانية او مشروعات التنمية.

