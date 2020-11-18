لقاح «موديرنا».. من الثلاجة العادية إلى «مناعتك»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعلنت شركة «موديرنا» ان لقاحها التجريبي للوقاية من «كورونا» فعال بنسبة 94.5%، وهو ما اعتبر امرا «رائعا بشكل مذهل». ويتكون لقاح «موديرنا» من نسخة صناعية من المادة الوراثية لفيروس «كورونا»، لبرمجة خلايا الشخص لانتاج العديد من نسخ جزء من الفيروس، تطلق هذه النسخ انذارات في جهاز المناعة، وتحفزه على الهجوم في حالة محاولة الفيروس الحقيقي للغزو. ورحب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس بما اعتبرها «أنباء مشجعة» حول التوصل للقاح فعال ضد وباء «كورونا» لكن غيبريسوس حذر من «التراخي» في مواجهة هذا الوباء، معتبرا ان «الدول التي تدع الفيروس يتفشى بحرية تلعب بالنار». وأشار غيبريسوس في مؤتمر صحافي الى «أنه فيروس خطير يمكنه مهاجمة كل انظمة الجسم. ان الدول التي تدع الفيروس يتفشى بحرية تلعب بالنار».

ويعطى اللقاح على جرعتين تفصلهما 4 اسابيع. ويجب نقله في درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر (مقابل 70 درجة مئوية تحت الصفر للقاح فايزر) على ان يخزن لاحقا في ثلاجة (2 الى 8 درجات مئوية) لمدة 30 يوما. وقال د. ويليام شافنر خبير الأمراض المعدية في جامعة فاندربيلت، ان السهولة النسبية للتعامل مع لقاح «موديرنا» ستمنحه ميزة كبيرة. ويحمي لقاح «موديرنا» من الاصابة الشديدة بـ«كوفيد-19» وهو امر لم يحسم بعد بالنسبة للقاح «فايزر». وقالت «موديرنا» ان اغلب الأعراض الجانبية كانت من متوسطة الى بسيطة، وان نسبة من المتطوعين شعروا بأوجاع اكثر شدة بعد اخذ الجرعة الثانية منهم 10% عانوا من حالات اعياء كافية لتعطيل انشطتهم اليومية و9% عانوا من اوجاع شديدة بالجسم وذكرت ان معظم هذه الشكاوى لم تدم طويلا. وقال بيتر اوبنشو، استاذ الطب التجريبي في جامعة امبريال كوليدج في لندن، «هذه الآثار هي ما نتوقعه من لقاح فعال ويحقق استجابة مناعية جيدة». ولم تشمل دراسة موديرنا الأطفال، وقال د. تال زكس، كبير المسؤولين الطبيين في الشركة، ان الشركة تعتزم اختبارها في الأشهر المقبلة، بدءا من المراهقين. من جهته رحب مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية، الطبيب انطوني فوتشي، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، باعلان شركة «موديرنا» الأميركية. وقال فاوتشي، عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس «كورونا» والشخصية المحترمة جدا في الولايات المتحدة على صعيد التصدي للجائحة، ان «فكرة امتلاكنا لقاحا فعالا بنسبة 94.5% رائعة بشكل مذهل». وأضاف «هذه نتيجة مذهلة حقا، لا اعتقد ان احدا كان يتوقع ان تكون جيدة الى هذا الحد». ووفقا لفاوتشي، فان «الكثير من الناس كانت لديهم تحفظات» على هذه التكنولوجيا «التي لم تكن قد اختبرت بعد وأثبتت فعاليتها»، مشيرا الى ان «البعض حتى انتقدونا على ذلك».

