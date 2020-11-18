ترامب يدعو المؤرخين إلى تسجيل لقاح «موديرنا» باسمه.. وبايدن يعتبره سبباً إضافياً للشعور بالأمل

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واشنطن - الوكالات: سارع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب والرئيس المنتخب، جو بايدن، الى التعليق على اعلان شركة «موديرنا» حول فعالية لقاحها بنسبة 94.5% ضد فيروس كورونا. وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر انه «تم الاعلان عن لقاح آخر هذه المرة من «موديرنا» بفعالية 95%. وبالنسبة للمؤرخين العظماء ارجو ان تتذكروا ان هذه الاكتشافات العظيمة، والتي ستنهي الطاعون الصيني. حدثت كلها تحت اشرافي».

من جهته، قال بايدن ان الأنباء عن لقاح ثان فعال ضد «كورونا» يعطي سببا اضافيا للشعور بالأمل داعيا الأميركيين الى ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات الصحة العامة، من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها، من اجل السيطرة على الفيروس. وأضاف بايدن في بيان صحافي انه «يهنئ النساء والرجال الأذكياء الذين حققوا هذا الاختراق، وجعلونا اقرب بخطوة من اجل التغلب على هذا الفيروس» مشيرا الى امتنانه للعاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة الفيروس.

من جهة ثانية حذر بايدن من ان «مواطنين اكثر قد يموتون» في الولايات المتحدة بسبب رفض ترامب التنسيق مع فريقه المعني بالمرحلة الانتقالية. وفي حديث في ولاية ديلاوير، قال بايدن ان التنسيق ضروري لمواجهة تفشي فيروس «كورونا». ووصف الرئيس المنتخب رفض ترامب الاعتراف بخسارة الانتخابات بأنه «أمر مخجل». وكتبت السيدة الأولى السابقة ميشيل اوباما على وسائل التواصل الاجتماعي ان «هذه ليست لعبة». ووصف بايدن، في خطابه الرفض في التنسيق بشأن ذلك بأنه «غير مسؤول على الاطلاق». وأضاف «هل يفهم احد هذا؟.. الأمر يتعلق بانقاذ الأرواح، في الحقيقة، هذه ليست مبالغة». وقال «قد يموت المزيد من الناس اذا لم ننسق».

