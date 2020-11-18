«ليس رخيصاً».. وأميركا ستستحوذ عليه أولاً

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشفت وسائل اعلام ان لقاح فيروس كورونا الذي تطوره شركة «موديرنا» الأميركية سيدخل في المراحل الأولى السوق الأميركية بشكل اساسي، وقد لا يكون في متناول الدول الفقيرة على الاطلاق.

وكتبت صحيفة «الغارديان» البريطانية ان الادارة الأميركية خصصت تمويلا من الميزانية الفيدرالية لتطوير هذا اللقاح وتستهدف الشركة بحلول نهاية العام الحالي توريد حتى 20 مليون جرعة من اللقاح الى السوق الأميركية.

وأشارت الصحيفة الى ان سعر اللقاح سيكون مرتفعا للغاية، حيث كانت «موديرنا» تستهدف في الصيف سعرا عند 37 دولارا للجرعة وهو اغلى من لقاح «جونسون آند جونسون» بواقع 10 دولارات، وأعلى بنحو 20 دولارا من لقاح «فايزر».

