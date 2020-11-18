loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«ليس رخيصاً».. وأميركا ستستحوذ عليه أولاً


واشنطن - الوكالات: كشفت وسائل اعلام ان لقاح فيروس كورونا الذي تطوره شركة «موديرنا» الأميركية سيدخل في المراحل الأولى السوق الأميركية بشكل اساسي، وقد لا يكون في متناول الدول الفقيرة على الاطلاق.
وكتبت صحيفة «الغارديان» البريطانية ان الادارة الأميركية خصصت تمويلا من الميزانية الفيدرالية لتطوير هذا اللقاح وتستهدف الشركة بحلول نهاية العام الحالي توريد حتى 20 مليون جرعة من اللقاح الى السوق الأميركية.
وأشارت الصحيفة الى ان سعر اللقاح سيكون مرتفعا للغاية، حيث كانت «موديرنا» تستهدف في الصيف سعرا عند 37 دولارا للجرعة وهو اغلى من لقاح «جونسون آند جونسون» بواقع 10 دولارات، وأعلى بنحو 20 دولارا من لقاح «فايزر».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة