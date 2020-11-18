الملك محمد السادس لغوتيريس: تحملنا مسؤولياتنا في حقنا المشروع

عربيات ودوليات

الرباط - الوكالات: أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، ان المغرب تحمل مسؤولياته في اطار حقه المشروع في منطقة الصحراء المغربية بعد فشل كل المحاولات «المحمودة» من قبل الأمم المتحدة، خاصة بعد التحركات غير المقبولة من قبل ميليشيات البوليساريو. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بحث فيه العاهل المغربي مع الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريس آخر تطورات الأوضاع في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي ان المغرب «أعاد الوضع الى طبيعته، وقام بتسوية المشكل بصفة نهائية، كما اعاد انسيابية حركة التنقل». وأوضح الملك محمد السادس ان المغرب سيواصل اتخاذ الاجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود المغربية الموريتانية. وخلال الاتصال، جدد العاهل المغربي التأكيد على تشبث المغرب الراسخ بوقف اطلاق النار، مؤكدا انه «بالحزم ذاته، تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي اطار الدفاع الشرعي، على اي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها». كما اكد ملك المغرب للأمين العام للأمم المتحدة بأن «المملكة ستواصل دعم جهوده في اطار المسلسل السياسي الذي يتعين ان يستأنف على اساس معايير واضحة، ويشرك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الاقليمي، ويمكن من ايجاد حل واقعي وقابل للتحقق في اطار سيادة المملكة».