سلطنة عُمان.. مزيج فريد من الأصالة والحداثة

عربيات ودوليات

مسقط - «كونا»- «أونا»: تحتفل سلطنة عمان اليوم بعيدها الوطني الـ50 الذي يصادف الـ18 من نوفمبر من كل عام على وقع انجازات حضارية رائدة في شتى الميادين بقيادة السلطان هيثم بن طارق الذي يستمر في استكمال الانجازات التي حققها الراحل السلطان قابوس بن سعيد.

وتعتبر انجازات السلطان هيثم بن طارق شاهدا على تطور ونمو سلطنة عمان في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية وهي بمثابة احدى اللبنات الحصينة في دفع السلطنة الى مجالات رحبة من التقدم والازدهار.

وقد تمكّن السلطان هيثم بن طارق خلال الأشهر العشرة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد من تحقيق العديد من المنجزات بارادة صلبة وعزيمة لا تلين في مختلف المجالات توجت باعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة لتتواكب مع «رؤية عُمان 2040» التي شارك في رسم ملامحها جميع فئات المجتمع بما يلبي تطلعات جلالته اذ اسهم المشاركون في تحديد توجهاتها وأهدافها المستقبلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمستقبل اكثر ازدهاراً ونماءً.

محاور النهضة

وتعد قواعد التطور التي تسير عليها سلطنة عمان منذ 50 عاما اسسا راسخة ممزوجة بالمحافظة على عبق الاصالة العمانية والانفتاح على العالم. كما تؤكد رؤية عمان 2040 باعتمادها اربعة محاور رئيسية لنهضة عمان المستمرة وهي «الانسان والمجتمع» و«الاقتصاد والتنمية» و«الحوكمة والأداء المؤسسي» و«البيئة المستدامة» والتي تصب في مجملها في رفعة وتطور المواطن العماني في كافة مناحي الحياة.

وطوال الـ 50 عاما الماضية نعم المواطن العماني بخيرات بلاده في المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والثقافية والتي هي في تطور مستمر يتناغم مع وقع التطور السريع الذي يشهده العالم في شتى المجالات.

وتعكس الخطوات البناءة التي جرى اتخاذها منذ يناير الماضي وحتى الآن لتحسين الوضع الاقتصادي للسلطنة من خلال اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة والشركات الحكومية بهدف تطوير ادائها وتحسين القدرة الاستثمارية تحقيقا للتوازن المالي ورفعا لكفاءة الأداء الاقتصادي مدى حرص القيادة العمانية على ايجاد السبل الكفيلة بدفع عجلة التطور الى الامام.

وتأتي خطة التوازن المالي المتوسطة المدى (2020 - 2024) والتي اقرت في اكتوبر الماضي منسجمة مع تلك الخطوات التي تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي في السلطنة لما تضمنته من اهداف اقتصادية واجتماعية وثقافية.

مواجهة «كورونا»

وأولت سلطنة عمان اهتماما كبيرا كذلك لمعالجة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» من خلال تشكيل لجنة عليا لبحث آلية التعامل مع هذا الفيروس والتطورات الناتجة عن انتشاره والجهود المبذولة اقليميا وعالميا للتصدي له ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام. كما تم تأسيس الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية والصندوق الخاص بدعم جهود وزارة الصحة لمكافحة فيروس «كورونا» وقد تبرع السلطان هيثم بمبلغ 10 ملايين ريال عماني للصندوق المخصص للتعامل مع الجائحة وهو ما يؤكد تضافر الجهود بين القائد والحكومة وأبناء الوطن والمقيمين من اجل القضاء على هذا الوباء.

ونظرا لما افرزته هذه الجائحة من آثار اقتصادية على مختلف دول العالم فقد امر السلطان هيثم بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العليا تتولى معالجة تلك الآثار الناتجة عن الجائحة على المستوى المحلي تمثلت بتقديم الحكومة لحزم وتسهيلات للمؤسسات والقطاع الخاص اضافة الى برنامج القروض الطارئة لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررا من رواد ورائدات الأعمال.

والمساواة وتكافؤ الفرص

وعند الحديث عن النهضة المتجدّدة للسلطنة لا بدّ من الحديث عن افق حرية الرأي والتعبير التي كفلها النظام الأساسي للدولة في مادته «29». وتؤكد المادة ان حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون وهو ما اكد عليه المقام السامي ان الدولة تقوم على مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص التي قوامها العدل وكرامة الأفراد وحقوقهم وحرياتهم فيها مصانة بما في ذلك حرية التعبير.

إعلاء شأن الإنسانية

وفيما يخص السياسة الخارجية العمانية فقد اكد السلطان هيثم في اول خطاب له على ثوابت هذه السياسة وهي التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون غير الداخلية وانتهاج خط السلطان الراحل قابوس -طيب الله ثراه.

وتتمثل الأسس التي قامت عليها السياسة الخارجية العمانية في نهضتها التي امتدت 50 عاما بانتهاج طرق الحوار لحل المشكلات المختلفة ودعم قيم التسامح والعدل والمساواة وحسن الجوار وسيادة القانون واحترام سيادة الدول والتسوية السلمية للنزاعات على اسس احكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، والذي عزز بدوره من مكانة السلطنة اقليميًّا وعالمياً حتى غدت منارة للأمن والسلام». ويقوم نهج السياسة الخارجية العُمانية في نهضتها المُتجدّدة بقيادة السلطان هيثم بن طارق على اسس ثابتة مستمدة من حضورها الحضاري والثقافي ومن قيم المجتمع العماني الأصيلة تلك المتمثلة في الرغبة الصادقة في اعلاء شأن الانسانية وارساء السلام لها وعبر انتهاجها التسامح مبدأً والاعتدال قيمة حتى اصبحت وسيطاً مقبولاً ومرحباً به في الوسط الدولي.

الشباب ثروة السلطنة وموردها الذي لا ينضب

وصف السلطان هيثم بن طارق الشباب بأنهم «ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب، وسواعدها التي تبني» مؤكداً حرصه على «تلمُّس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم».. وما احتفال السلطنة بيوم الشباب العماني الذي يصادف الـ26 من اكتوبر من كل عام الا تأكيد لحرص حكومة السلطنة على تسليط الضوء على هذه الفئة من المجتمع وتسخير الامكانات التي تسهل لهم المضي قدماً في مسيرة البناء والتنمية.

دور حيوي للمرأة العمانية

من الجوانب المشرقة في عهد النهضة المتجددة للسلطان هيثم بن طارق الاهتمام بالمرأة العُمانية وتأكيد دورها الحيوي في بناء الوطن أسوة بأخيها الرجل على مختلف الأصعدة وقد شدد عليه السلطان بقوله «نحرص على ان تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنبا الى جنب، في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها».

نظام «الأمان الوظيفي»

في سبيل توفير سبل العيش الكريم للمواطن العُماني في ظل التطورات الاقتصادية على مستوى العالم يعد صدور قانون نظام «الأمان الوظيفي» وتمويله بمبلغ 10 ملايين ريال عُماني من لدن السلطان هيثم بن طارق كبداية لتأسيسه تأكيداً للتوجيهات السامية التي تهدف الى الاسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية يضمن حماية ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من اي تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته خطة التوازن المالي متوسطة المدى.

