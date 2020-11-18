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عفو سلطاني عن 390 سجيناً


أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان امس عفواً عن 390 سجيناً، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الخمسين للسلطنة. وقرار العفو الحالي، هو الأول من نوعه، الذي يصدره السلطان هيثم بن طارق منذ توليه مقاليد الحكم، خلفاً للسلطان الراحل، قابوس بن سعيد، في كانون الثاني الماضي. وبحسب مصادر في الأمن العماني، فان قرار العفو لا يقتصر على سجناء عمانيين فقط، لافتةً الى ان 150 سجيناً، من السجناء المشمولين بالعفو يحملون جنسيات اجنبية مختلفة. كما بينت المصادر ان قرار العفو جاء على خلفية مراعاة الحكومة العمانية لأوضاع وظروف عوائل السجناء، دون تقديم تفاصيل اوفى عن مواعيد وآليات تنفيذ العفو.


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