إيطاليا وبلجيكا لحسم التأهل

دوليه

تختتم اليوم منافسات دور المجموعات من النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية، حيث سيكون مصير ايطاليا وبلجيكا بين يديهما حين تتواجهان مع البوسنة والدنمارك تواليا في المجموعتين الأولى والثانية. وتدخل ايطاليا الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى وهي في الصدارة، وذلك بعد فوزها المستحق الأحد على ضيفتها بولندا 2-0 على ملعب «مابي» في ريجيو اميليا.

وأبقت ايطاليا على سجلها الخالي من الهزائم للمباراة الحادية والعشرين تواليا، بينها سلسلة من 11 فوزا متتاليا (انجاز قياسي للمنتخب)، وانتزعت الصدارة بفوزها الثاني في المجموعة وقد تحقق بغياب مدربها روبرتو مانشيني لاصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أبعد أيضا الهداف تشيرو ايموبيلي عن تشكيلة غاب عنها العديد من العناصر مثل قطبي الدفاع ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني.

وبعد أن فوتت فرصة الفوز في لقاء الذهاب الذي سيطرت عليه في غدانسك (0-0) قبل قرابة شهر، نجحت ايطاليا الأحد في الوصول الى الشباك البولندية وخطفت الصدارة قبل الجولة الختامية التي تحل فيها ضيفة على البوسنة الهابطة الى المستوى الثاني بعد خسارتها الأحد أمام هولندا 1-3. وستضمن ايطاليا بطاقتها الى الدور نصف النهائي بحال فوزها على البوسنة وذلك بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين بولندا وضيفتها هولندا اللتين تملكان فرصة التأهل شرط خسارة «الأتسوري» في ساراييفو.

وتتصدر ايطاليا الترتيب بتسع نقاط وبفارق نقطة عن هولندا واثنتين عن بولندا الثالثة، ما يعني أن فوز الأخيرة وتعادل أبطال العالم أربع مرات مع البوسنة سيكون كافيا لهم لضمان التأهل بسبب أفضلية المواجهتين المباشرتين بين المنتخبين (0-0 و2-0).

وكان مساعد المدرب الايطالي ألبيريكو ايفاني سعيدا بما شاهده الأحد في ريجيو ايميليا من فريق غاب عنه الكثير من الركائز الأساسية، قائلا «هذه هي ثقافتنا. الايطاليون يقدمون أفضل ما لديهم في الأوقات الصعبة ويصبحون أكثر تعاضدا». وكشف «هذا ما شددت عليه قبل المباراة، وكانوا رائعين. بقينا أوفياء لمبادئنا الهجومية. عمل روبرتو (مانشيني) على هذا الأمر منذ عامين، وعندما تواصل اللعب بهذا الأسلوب على المدى الطويل، فستكافأ على جهودك».

وفي خورشوف جنوب البلاد، يتواجه منتخب بولندا مع ضيفه الهولندي في مباراة سيكون التعادل فيها بطعم الهزيمة لأي من الفريقين، ما سيجعلهما يقدمان كل ما لديهما من أجل الحصول على فرصة التأهل. ويدخل المنتخب الهولندي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق الأحد فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد فرانك دي بور.

ودخل المنتخب الهولندي لقاء البوسنة، على خلفية أربع مباريات (بينها وديتان) من دون فوز في مستهل مشواره تحت اشراف دي بور الذي خلف رونالد كومان في 23 سبتمبر بعد انتقال الأخير لبرشلونة الاسباني، وهو أمر لم يحصل لأي مدرب في مستهل مشواره مع «الطواحين».

لكن ثنائية جورجينيو فينالدوم منحت هولندا فوزا غاليا بعد هزيمة وتعادلين في الجولات الثلاث الماضية، وأبقت على آمال بلاده وان كانت ضعيفة في احراز المركز الأول والتأهل الى الدور النهائي المقرر في أكتوبر 2021.

وعلق فينالدوم على الفوز في تصريح لموقع الاتحاد الأوروبي، قائلا «مرت خمس مباريات (بينها واحدة قبل وصول دي بور ضد ايطاليا في دوري الأمم) من دون فوز، بالتالي كان الشعور جميلا بأن نفوز مجددا الليلة. حصلنا أيضا على فرص للفوز ضد اسبانيا (1-1 وديا في منتصف الأسبوع)، لكننا لم نستغلها، ما جعلنا محبطين بعض الشيء».

أما دي بور، فكان راضيا عما قدمه لاعبوه بالقول «لعبنا بوتيرة مرتفعة... قلنا للاعبين أن يضغطوا بقوة، لاسيما في الدقائق الـ20، الـ25 الأولى، من أجل خلق الفارق. وقاموا بعمل مذهل»، في اشارة الى الهدفين اللذين سجلهما فينالدوم في الدقيقتين 6 و14.

وفي المجموعة الثانية، ستكون بلجيكا بحاجة الى نقطة فقط من مباراتها وضيفتها الدنمارك لتضمن تأهلها على حساب الأخيرة، وذلك بعدما أصبحت انكلترا خارج الحسابات بخسارتها الأحد أمام «الشياطين الحمر» بهدفين نظيفين، لتكون مباراتها الختامية على ملعب «ويمبلي» ضد ايسلندا هامشية. ومن المرجح أن تكون النقاط الثلاث في المباراة المقررة في لوفين من نصيب بلجيكا، لاسيما أنها فازت ذهابا على الدنمارك خارج أرضها 2-0، كما أن متصدرة تصنيف «فيفا» فازت بمبارياتها الـ11 الأخيرة على ارضها ولم تذق طعم الهزيمة في الديار في آخر 28 مباراة.

وعلق المدرب الاسباني لمنتخب «الشياطين الحمر» روبرتو مارتينيس على ما قدمه لاعبوه ضد الانكليز، بالقول «بقينا مسيطرين على اللقاء بعد التقدم 2-0، أحيانا يمكن ان يكون الامر خطيرا وتشعر بالارتياح، ولكننا دافعنا عن مرمى (الحارس) تيبو كورتوا جيدا». ورأى أن الفوز على الانكليز «شكل الهدية المثالية بالنسبة لي في مباراتي الخمسين كمدرب لبلجيكا». وكانت بلجيكا ضامنة لتأهلها الى نصف النهائي لو لم تنجح الدنمارك في خطف الفوز على ايسلندا 2-1 بهدف في الوقت القاتل لكريستيان اريكسن. ورأى مدرب الدنمارك كاسبر هيولماند أن الوصول الى المباراة الأخيرة مع فرصة التأهل «يشكل نجاحا كبيرا... أن يكون في رصيدنا 10 نقاط وأن نذهب الى بلجيكا من أجل محاولة التأهل، فهذا يعطي فكرة عن نوعية مجموعة اللاعبين التي لدينا، والقدرات التي نتمتع بها في الكرة الدنماركية».

