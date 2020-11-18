سواريز مصاب بـ«كورونا»

دوليه

أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم أول من أمس ان مهاجم منتخب بلاده وفريق أتلتيكو مدريد الاسباني لويس سواريز أصيب بفيروس كورونا المستجد لتوضيح غيابه عن مواجهة البرازيل الثلاثاء في مونتيفيديو في الجولة الرابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وأوضح الاتحاد الأوروغوياني أنه فضلا عن سواريز، أصيب حارس المرمى البديل رودريغو مونيوس والمسؤول الاعلامي في المنتخب. وقال في بيان «الفحوصات التي أجريت على الأعضاء الآخرين سلبية».

وأوضح أن هذه الحالات الثلاث الجديدة التي «تتمتع بصحة جيدة»، تضاف الى اصابة المدافع ماتياس فينيا الذي أثبتت الفحوصات اصابته بعد فوز الأوروغواي على كولومبيا (3-0) مساء السبت في بارانكيا.

ويشكل غياب سواريز ضربة موجعة للأوروغواي التي تحتل المركز الثالث في التصفيات برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف البرازيل المتصدرة بالعلامة الكاملة في ثلاث جولات والتي ستخوض المباراة الثانية في غياب نجمها نيمار دا سيلفا بسبب اصابته في عضلات المحالب وعودته الى فرنسا للالتحاق بفريقه باريس سان جرمان.

