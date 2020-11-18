ساوثغيت يطالب بزيادة التبديلات

دوليه

قال غاريث ساوثغيت مدرب انغلترا ان رابطة الدوري الانكليزي الممتاز عليها اعادة النظر في موقفها بشأن اجراء ثلاثة تغييرات فقط لكل فريق في المباراة مع زيادة عدد الاصابات في خضم جدول مزدحم بالمباريات.

ومنح المجلس الدولي لكرة القدم، الذي يسن قوانين اللعبة، مسابقات الدوري خيار الاستمرار في استخدام خمسة تغييرات في كل مباراة خلال موسم 2020-2021 بعد استحداث هذا النظام الموسم الماضي، مع زيادة عدد المباريات بعد أن تسببت جائحة كوفيد-19 في تقليص مدة الموسم.

وفي حين استغلت مسابقات الدوري الكبرى الأخرى في أوروبا هذا الخيار، صوتت أندية الدوري الانكليزي الممتاز ضده، رغم أن دعوة ساوثغيت اتفقت مع شكاوى بعض المدربين الذين طلبوا اجراء خمسة تغييرات بعد اصابة لاعبي منتخب انكلترا جوردان هندرسون ورحيم سترلينغ. وبن تشيلويل. وأبلغ ساوثغيت الصحافيين «كان بوسعنا اجراء خمسة تغييرات أمام بلجيكا، أجرينا أربعة تغييرات في النهاية والأندية لا تملك هذا الخيار». وتابع «ماذا ننتظر لكي نطبق هذا التغيير؟ كانت هناك عدة اصابات أقل خطورة أمام بلجيكا لكن ماذا نفعل؟ هل ننتظر حتى تحدث اصابات خطيرة؟».

وقال ساوثغيت ان منتخب انكلترا اضطر لمنح اللاعبين يوما اضافيا للتعافي كما قلل الحصص التدريبية بعد تلاشي أمل الفريق في التأهل للمرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية عقب الهزيمة 2-0 أمام بلجيكا الأحد. وأضاف «يجب أن أكون عادلا مع مدربي الأندية. لاعبو الأندية في المقام الأول وهذه الأندية تملك حق اشراكهم في حالة جاهزيتهم». وزاد «الاصابات مصدر قلق على المدى الطويل بسبب عدم وجود عطلة شتوية».

وانتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي رابطة الدوري الانكليزي الممتاز هذا الموسم بسبب عدم الاعتناء باللاعبين بعد العودة لاجراء ثلاثة تغييرات.

وتلتقي انكلترا مع أيسلندا اليوم في مباراتها الأخيرة في دور المجموعات بدوري الأمم.

