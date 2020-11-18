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دوليه

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اتهام مشجعين لإسبانيول بالعنصرية


فتح الادعاء العام في مدينة برشلونة تحقيقا أول من أمس بحق مشجعين لاسبانيول بسبب توجيههما اهانات عنصرية للاعب أتلتيك بلباو ايناكي وليامس خلال مباراة في الدوري المحلي لكرة القدم الموسم الماضي، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها في الكرة الاسبانية. ووجه الادعاء لاثنين من مشجعي النادي الكاتالوني تهما بانتهاك الحقوق الأساسية من خلال «الاعتداء على كرامة الأشخاص بسبب التمييز المرتبط بوطن (الشخص المهان) أو الأصل القومي».
يأتي هذا التحقيق في أعقاب شكوى قدمتها رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم بعد لقاء بين أتلتيك بلباو واسبانيول في 25 يناير، حيث وجهت للاعب النادي الباسكي، المولود من أبوين غانيين، اهانات عنصرية، بما في ذلك صرخات القردة. وتمكنت الشرطة والفريق الأمني في النادي الكاتالوني من تحديد هوية ثلاثة مشجعين، من بينهم قاصر لا يمكن محاكمته.


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