راموس يفكر في المغادرة

دوليه

كشف تقرير صحافي اسباني، أول من امس كواليس الاتصال الأخير بين سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، وفلورنتينو بيريز رئيس النادي بشأن التجديد. وينتهي عقد راموس مع ريال، الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان لاتفاق بشأن التمديد حتى الآن.

ووفقا لبرنامج «الشيرنغيتو» الاسباني، فانَّ بيريز تحدث مع راموس عبر اتصال هاتفي، هذا الأسبوع، لمناقشة تفاصيل العقد الجديد. وأشار الى أنَّ راموس طلب أن تكون مدة العقد الجديد موسمين، مع امكانية التجديد لموسم ثالث بشكل اختياري. وأوضح أن بيريز لديه النية لتقديم عقد جديد لراموس مدته عامين، لكن لن يمنحه أي زيادة على راتبه الحالي البالغ 12 مليون يورو. وقال البرنامج الاسباني، ان بيريز فتح باب الرحيل أمام راموس، قائلا: «اذا حصلت على عرض جيد، سأتفهم في ذلك الوقت أنك تريد المغادرة».

وكانت تقارير صحافية، زعمت أخيراً أن باريس سان جرمان ينوي منح راموس عقدا لمدة 3 مواسم، براتب سنوي 20 مليون يورو.

