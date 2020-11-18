كريس بول إلى فينيكس

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أعلن فينيكس صنز أول من امس عن ضمه المخضرم كريس بول، أحد أفضل صانعي الألعاب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، من أوكلاهوما سيتي ثاندر ضمن مسعاه للعودة الى الأدوار الاقصائية «بلاي أوف» التي غاب عنها منذ 2010. وقال المدير العام جيمس جونز «سيكون لقيادة كريس وأسلوبه التنافسي في اللعبة تأثير لا يُقاس على فريقنا». وتأكدت بذلك المعلومات التي كشفت عنها في وقت سابق شبكة «أي أس بي أن» وموقع «ذي أثلتيك»، وسيتخلى فينيكس لأوكلاهوما سيتي عن صانع ألعابه الاسباني ريكي روبيو والجناح كيلي أوبر جونيور وتاي جيروم وجايلن ليك وحقه في الدور الأول من «درافت» 2022 المخصص لانتداب اللاعبين من الجامعات والأجانب، من أجل الحصول على ابن الـ35 عاما الذي سيرافقه الى صنز اللاعب المصري عبد الرحمن نادر، ابن الـ27 عاما الذي بدأ مشواره في الدوري عام 2017 مع بوسطن سلتيكس. ويشكل انتقال بول الى فينيكس أولى الصفقات الكبرى في اليوم الأول من فتح باب التبادلات في الدوري، وسيكون قوة لا يستهان بها مع النجم المميز ديفن بوكر، على أمل اعادة الفريق الى الأدوار الاقصائية «بلاي أوف» بعد أن غاب عنها منذ موسم 2009-2010 حين وصل الى نهائي المنطقة الغربية بقيادة صانع الألعاب الكندي ستيف ناش وأماري ستودماير وجيسون ريتشاردسون وغرانت هيل. وسيكون فينيكس الفريق الخامس في مسيرة بول في الدوري، بعد نيو أورليانز هورنتس (2005-2011) ولوس أنجليس كليبرز (2011-2017) وهيوستن روكتس (2017-2019) وأوكلاهوما سيتي (2019).