إصابة النني بفيروس «كورونا»

دوليه

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اصابة محمد النني لاعب وسط الفراعنة وآرسنال الانكليزي بفيروس كورونا المستجد. وتواجد النني مع منتخب مصر في توغو التي واجه منتخبها أمس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 ورغم خضوعه لمسحة قبل السفر الا أنه بمجرد وصول الفريق لتوغو والخضوع لمسحة جديدة تبين اصابته بالفيروس.

وكان منتخب مصر افتقد جهود نجمه الأبرز محمد صلاح لاعب ليفربول في مباراتي توغو بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات بعد اصابته بالفيروس. وفجرت اصابة محمد النني بفيروس كورونا المخاوف داخل بعثة منتخب الفراعنة في توغو.وخالط النني بعض لاعبي منتخب مصر خاصة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وعلي جبر مدافع بيراميدز وثنائي الزمالك محمود علاء ومحمود حمدي الونش. ولم تظهر أي أعراض على المخالطين للنني ولكن الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة د. محمد أبو العلا قرر وضع الرباعي تحت رقابة خاصة خوفا من حدوث أي أعراض. ورفض الاتحاد المصري بقاء النني في توغو لحين التعافي حيث أعلن أن اللاعب سيعود مع بعثة الفراعنة مباشرة الى القاهرة لاستكمال علاجه بها. وأوضح الاتحاد أن النني سيعود مع البعثة ولكن بعد اتخاذ الاجراءات الاحترازية بتخصيص مكان معين في الطائرة له.

