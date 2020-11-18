تحديد مواعيد استكمال كأس مصر

دوليه

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد استكمال بطولة الكأس بشكل رسمي للموسم 2019 ـ2020. وقرر اتحاد الكرة اقامة مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة السبت المقبل بستاد برج العرب بالاسكندرية ويلعب في نفس اليوم الزمالك ضد نادي مصر على ملعب السويس الجديد وذلك في ربع النهائي. وتقرر اقامة دور الأربعة يوم 1 ديسمبر المقبل حيث يلعب طلائع الجيش مع الفائز من لقاء الزمالك ونادي مصر على ملعب برج العرب بالاسكندرية بينما يلتقي الاتحاد السكندري مع الفائز من لقاء الأهلي وأبو قير للأسمدة بستاد السويس الجديد.ويقام اللقاء النهائي يوم 5 ديسمبر بستاد القاهرة الدولي.ويحمل نادي الزمالك، لقب كأس مصر في آخر موسمين.

