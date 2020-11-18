تعثر انضمام الحضري لـ«زد».. وموسيماني يرفض لاعب بيراميدز

دوليه

صرفت ادارة الأهلي المصري النظر عن فكرة التعاقد مع محمد فاروق لاعب بيراميدز ضمن صفقة رحيل أحمد الشيخ لاعب الأحمر لصفوف الأول.

وكانت ادارة الأهلي تدرس الحصول على خدمات محمد فاروق مقابل رحيل أحمد الشيخ لبيراميدز لكن المدير الفني للاهلي بيتسو موسيماني رفض ضم فاروق.

من ناحية أخرى، أعلن نادي «زد» الناشط في القسم الثاني للدوري المصري تعثر التعاقد مع عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الأسبق.

وقال أحمد دياب العضو المنتدب لنادي زد انه عقد جلسة مع عصام الحضري يوم الاثنين لمعرفة امكانية انتقاله للفريق.

وأشار الى أن ضيق الوقت وانطلاق دوري القسم الثاني في وقت مبكر سيحول دون اتمام الصفقة خاصة أن الفريق يحتاج الى لاعب جاهز.

ووجه دياب الشكر للحضري على احترافيته وحفاظه على مستواه حتى بعد اعلانه الاعتزال الرسمي.

وكان الحضري أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة تنقل خلالها بين عدة أندية على رأسها الأهلي والزمالك والاسماعيلي.

يذكر أن مجموعة استثمارية هيمنت على نادي اف سي مصر الذي هبط مؤخرا من الدوري المصري وغيرت اسمه الى نادي زد.

