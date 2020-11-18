بيرث وشنغهاي في انطلاق منافسات «الشرق»

دوليه

تبدأ في قطر اليوم منافسات دوري ابطال آسيا 2020 لمنطقة الشرق بلقاء يجمع بيرث غلوري الأسترالي وشنغهاي الصيني ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا اف سي طوكيو الياباني (المتصدر برصيد نقاط) وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي (الثاني برصيد نقطة واحدة)، فيما يخلو رصيد بيرث وشنغهاي من اي نقطة. وكانت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة عقدت مؤتمرا صحفيا اول من امس بقاعة المؤتمرات الصحفية بستاد المدينة التعليمية بحضور خالد الكواري ممثل الاتحاد القطري لكرة القدم مدير ادارة التسويق والاتصال باللجنة المحلية المنظمة ود. عبد الوهاب المصلح مستشار وزير الصحة لشؤون الرياضة والطوارئ وأفازبيك بيرديكولوف نائب رئيس لجنة المسابقات وقسم فعاليات كرة القدم بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بحضور ممثلي وسائل الاعلام المحلية والأجنبية المختلفة. وكشف المؤتمر الصحافي عن جاهزية قطر تنظيميا وطبيا لانطلاق الحدث القاري الكبير، من خلال التدابير التي اتخذت في ظل وجود كوفيد19، حيث تم الحديث عن الترتيبات الخاصة التي تسبق انطلاق مباريات دوري أبطال آسيا، وقدم المؤتمر شرحا تفصيليا عن أهم الاجراءات الصحية التي سيتم اتباعها خلال البطولة، وثمن الاتحاد الاسيوي الامكانيات التي اتخذتها قطر لانجاح منافسات أنندية شرق القارة الآسيوية.

من ناحيته رحب الكواري بجميع الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا لشرق القارة موضحا أنها استكمالا لبطولة غرب القارة التي استضافتها قطر بنجاح كبير وبشهادة الجميع.

وقال الكواري خلال المؤتمر الصحافي أن الجميع يعرف ان نهائي البطولة سيقام يوم 19 من الشهر المقبل في ستاد الجنوب وهو ما سبق أن أعلنه الاتحاد الآسيوي، فالاستضافة القطرية جاءت من باب الحرص على استكمال البطولة بالتنسيق مع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

وكشف الكواري عن ملاعب التدريب التي تتدرب عليها الفرق المشاركة وهي العقلة والارسال وجامعة قطر، مؤكدا أن كل هذه الملاعب متوافقة مع المعايير المطلوبة، فيما تتم استضافة الفرق في خمسة فنادق بالاضافة لمقر اقامة الحكام، مشيرا الى أن اللجنة المنظمة تنسق مع الشركاء في وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات الصلة في كل ما يتعلق بالبطولة.

وقال ممثل الاتحاد القطري أن الحياة يجب أن تستمر في ظل الظروف الحالية والمتمثلة في جائحة كورونا، ونحن لنا هدف مهم يتمثل في اكمال مسابقة دوري أبطال آسيا بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي من أجل خدمة الكرة الآسيوية، وأيضا تأكيد جاهزية ملاعبنا المونديالية واعطاء الشباب القطري فرصة بالتواجد التنظيمي واكتساب الخبرات في هذا الحدث القاري الكبير.

بدوره قال المصلح: «بلا شك أن فيروس كورونا ترك آثارة على جوانب كثيرة من حياتنا، لاسيما في الفعاليات التي فيها تجمعات كبيرة ومعظم الدول عانت من ذلك كثيرا، ولكن لله الحمد في قطر تمكنا من تخفيض عدد حالات الاصابات الى دون الحد المحدد من وزارة الصحة. وقد خففنا بعض الاجراءات في شهر سبتمبر الماضي، حيث تم انطلاق الفعاليات التي نحرص ان تطبق فيها شروط صارمة والاجراءات الصحية وفق بروتوكول مكتوب هو ما اختبرناه في أكثر من مكان ومنه منافسات غرب آسيا السابقة، حيث أدخلنا عليه بعض التعديلات من أجل السلامة وسوف نطبقها في بطولة أندية شرق القارة.

