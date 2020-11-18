بيرديكولوف: سعداء بعودة المنافسات إلى قطر

دوليه

أعرب أفاز بيك بير ديكولوف نائب رئيس لجنة المسابقات وقسم فعاليات كرة القدم في الاتحاد الآسيوي عن سعادته بعودة المنافسات الآسيوية الى قطر وقال خلال المؤتمر الصحافي: «يسرنا أن نعود من جديد الى قطر بعد نجاح سابق في بطولة أندية غرب آسيا ونحن سعداء من استضافة قطر لدوري أبطال آسيا لشرق القارة، والتغيير الذي أجريناه هو في بعض الأمور الاعلامية».

وأضاف أفازبيك: «ان قطر دولة آمنة ويمكن أن تقدم أفضل أداء كما عودتنا بعدما عادت كرة القدم الى الحياة وسوف تستمر بالرغم من الوضع الصحي جراء جائحة كورونا، فهناك مباريات منتخبات خلال هذه الفترة وسوف تجري مع اللجنة المنظمة المحلية اختبارات صحية،لاسيما أن الفرق لم تأت دفعة واحدة الى قطر، وهو أمر طبيعي والجهات الطبية واللجنة المحلية والاتحاد الآسيوي مستعدون للتعامل مع أي حالة والبطولة سوف تكون ناجحة من حيث التنظيم وكل شيء سيكون على ما يرام بدون شك». واكد: «ليس لدينا أي قلق بقدرات قطر فيما يتعلق باستضافة الجماهير، حيث نتوقع حضورا جماهيريا ولا نريد أن نشجع مشجعي الأندية من الخارج ليسافروا الى قطر كون السفر غير آمن في هذه الأجواء الا للضرورة، واذا تم السماح فستكون هناك جماهير من الأندية المتنافسة وهو أمر مستبعد أن يكون في ظل الوضع الراهن جراء جائحة كورونا، وسوف نناقش مع اللجنة المحلية المنظمة كل شئ متعلق بذلك الأمر».

