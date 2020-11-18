افتتاح مجمع عبدالله المبارك في النصر

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افتتح الشيخ مبارك عبدالله المبارك مجمع صالات المغفور له الشيخ عبدالله المبارك الصباح متعدد الاغراض في نادي النصر أول من امس بحضور نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا ورئيس نادي النصر خالد الشريدة الى جانب اعضاء مجلس الادارة.

وقال الشيخ مبارك العبدالله في كلمة الافتتاح أن الكويت مرت في الفترة الاخيرة كجزء من المجتمع العالمي بانعطافات كبيرة مثلت تحديا عظيما جعلها في مواجهة مباشرة واختبار حقيقي لبقائها وثباتها كدولة مؤسسات تمتلك ادارة حكيمة، اذ كان في مقدمة التحديات وباء كورونا المستجد الذي اجتاح العالم واغلق كل منافذ الحياة الطبيعية، مضيفا أن الكويت تصدت بكل حزم وعزم لهذه الجائحة وحققت نجاحا باهرا أثبت للعالم تمسكها وقوتها، وقال: «يسعدني ويشرفني أن تكون هذه المناسبة كتدشين أول الفعاليات الرياضية بافتتاح مجمع صالات الشيخ عبدالله المبارك طيب الله ثراه». وأكد أن هذه التسمية جاءت كبادرة وفاء من نادي النصر لجهود المغفور له الوالد عبدالله المبارك في ثتبيت ركائز الدولة في كافة قطاعاتها ومؤسساتها ومرافقها وتجديدا لذلك الدعم الذي قدمه الوالد رحمه الله أواخر الثمانينات ببناء صالة متعددة الاغراض لنادي النصر، وقال: «ما زلت أذكر جيدا عندما قام والدي رحمه الله بافتتاح صالة متعددة الاغراض في نادي النصر قبل حوالي أكثر من 30 سنة وكنت أنا برفقته لكن للأسف تم قصفها من قبل قوات الاحتلال الغاشم في العام 1990»، وتابع: «الأن التاريخ يعيد نفسه بافتتاح الصالة الجديدة التي نتمنى أن يكون لها دورا مهما في تأهل جيل رياضي قادر على تقديم أفضل النتائج في المستقبل القريب».

وقال الشيخ مبارك ان الراحل أولى الرياضة جل اهتمامه ليبادر الى رعاية أول دورة لكرة القدم في تاريخ الكويت فضلا عن دعمه للشباب في مجالات الرياضة والعلم والفكر. وأعرب عن سعادته لنجاح نادي النصر في انجاز هذا المجمع المتميز مثمنا المبادرة بوضع الصالة تحت تصرف وزارة الصحة خلال جائحة فيروس المستجد (كوفيد 19)، وقال: «أعتز كثيرا بجهود الإخوة الكرام أعضاء مجلس ادارة نادي النصر وكل العاملين في هذا المرفق الرياضي وعلى رأسهم رئيس النادي خالد الشريدة».

من جانبه قال د. صقر الملا في تصريح للصحافيين على هامش الافتتاح ان المجمع الجديد يأتي ضمن سلسلة من المجمعات والصالات والملاعب التي ترعاها الهيئة ممثلة في قطاع الانشاءات والصيانة معربا عن شكره للدور الكبير الذي يقوم به مجلس ادارة نادي النصر في هذا الاطار.

وأكد الملا أن «الفترة المقبلة ستشهد طفرة في مختلف المنشآت الرياضية بغية خدمة الرياضة والرياضيين». وأشار الى أن جهود قطاع الانشاءات والصيانة واضحة بقيادة مديره الشيخ حمود المبارك الذي يولي كل الدعم لبناء مختلف المرافق الرياضية في الكثير من الأندية والاتحادات، مبينا أن المنشأت التي سيتم أفتتاحها قريبا ستكون في نادي الفحيحيل، والقادسية والعربي فضلا عن بعض المنشأت لمختلف الاتحادات الفردية والجماعية.

شريدة: المجمع جاهز لاستضافة البطولات

قال رئيس نادي النصر خالد شريدة انه ورغبة من مجلس الادارة تم اطلاق اسم المغفور له الشيخ عبدالله المبارك «عرفانا بدوره في بناء الكويت الحديثة وتخليدا لذكراه».

وأوضح أن المجمع يضم أربع صالات متعددة الأغراض وفندقا من ثلاثة أدوار وتشمل صالة استقبال ومطعما وصالة طعام.

وأفاد بأن المجمع بات جاهزا لاستضافة البطولات الفردية والجماعية فضلا عن استخدام صالاته في التدريبات، موجها شكره للهيئة الرياضة التي قامت ببناء وانجاز هذا المجمع المميز.

