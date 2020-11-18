بدر ويوسف وسيف وسليمان وحميد.. «زبدة الخبرة»

محلية

بعدما أنهى الازرق الفترة الاولى من الاعداد لما تبقى من مباريات المجموعة الثانية في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كاس آسيا 2023، يتطلب من اتحاد الكرة ممثلا في اللجنة الفنية بوضع برنامج اعدادي يتواءم مع اهمية المرحلة القادمة مع اننا ندرك ونقدر الظروف التي تواجه الازرق في الفترة الحالية التي اثرت على استعداداته بفعل جائحة «كورونا»، حيث حالت الاجراءات الصحية المفروضة من جانب الجهات الحكومية دون اقامة معسكر تدريبي خارجي او دعوة اي منتخب للعب معه مما دفع به لخوض مباراتين امام الكويت (3-1) وخيطان (1-1).

ومثل هذه المباريات لاتعد مقياسا حقيقيا لكي يتم الحكم بها على اداء اللاعبين ولاتعتبر مناسبة جيدة امام المدرب الاسباني اندريس كاراسكو من ان يستطيع ان ينفذ لما لديه من اسلوب او خطط تدريبية ومن ثم ان كلا المباراتين بمثابة تقسيمة الهدف منها تأهيل اللاعبين بدنيا ونفسيا في حين ليس لها اي مردود فعلي من ناحية الجوانب الفنية باعتبار انه يواجه فرق محلية فلايمكن للمدرب ان يحكم على مستويات اللاعبين من خلال تلك المباريات.

فلابد من لعب لقاءات مع منتخبات وفرق قوية تمنح المدرب الفرصة الكاملة لكي يقف على مستويات اللاعبين ويعرف عن قرب ما هي السلبيات والايجابيات وكيفية الاستفادة منها بشكل عام وقد يتوفر له ذلك في حال تخفيف القيود الصحية المفروضة حاليا على البلاد.

وبما ان كلا المباراتين ليست ذات فائدة عالية على الجانب الفني الا ان الفترة القادمة تفرض على الاتحاد قبل المدرب كاراسكو العمل على الاعتماد على العناصر.

وفعلا ان قائمة الازرق ضمت عددا كبيرا من الوجوه الجديدة والشابه فلذلك ان الاستمرارية عليها امر بات ضروريا اذا ما اردنا بناء منتخب للمستقبل باستطاعته ان يستعيد مكانة كرتنا المهزوزة.

فلابد ان نعمل على غرار ما تعمله المنتخبات الخليجية والعربية حيث كشفت المباريات التي خاضتها تلك المنتخبات في ايام «فيفا داي» انها ضمت لاعبين شباب واكثرها اقداما على ذلك المنتخب السعودي الذي بات معظمه من الوجوه الجديدة وكذلك المنتخب السوري والاماراتي فلذلك يفترض على الاتحاد ان يستمر بقراره من خلال الاعتماد على العناصر الشابة ولايكون وقتي.

فالازرق في المرحلة المقبلة لايحتاج من اللاعبين الكبار سوى بدر المطوع ويوسف ناصر وسيف الحشان والحارسين سليمان عبد الغفور وحميد القلاف من اجل الاستفادة من خبراتهم وامكانياتهم الفنية بجانب العناصر متوسطة الاعمار التي تحتاج لتواجدهم مثل احمد الظفيري وفيصل زايد واحمد الزنكي وعمر الحبيتر ورضا هاني واحمد ابراهيم، وتظل العناصر الجديدة بحاجه ماسة للثقة وافساح المجال لها اذا ما اردنا فعلا ان ننظر للمستقبل والتخلي عن عناصر العهد القديم.

