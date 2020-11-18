جون: الشباب مستعد لكاظمة

محلية

أكد المدرب المساعد لنادي الشباب مالك جون أن الفريق جاهز لمواجهة كاظمة غداً في المرحلة السابعة من دوري التصنيف. وقال جون الذي يقود الفريق مؤقتاً لحين وصول مدرب الفريق المونتنيغري بوباتو سلافيلوب أن الالتزام والروح العالية من أهم الأسباب التي ساهمت في تحسن أداء الشباب هذا الموسم، مؤكداً أن الهدف هو الظفر بنقاط المباراة الثلاثة غداً من أجل الارتقاء في جدول الترتيب والاقتراب من ضمان البقاء مع العشرة الكبار في الدوري الممتاز. ويحتل الشباب المركز الثامن برصيد 8 نقاط جمعهما من فوزين وتعادلين وخسارة واحدة كانت أمام النصر في الجولة الأولى من المسابقة.

ولفت جون الى أن الفريق لا يعاني من أية غيابات في مباراة الغد أمام كاظمة، مشيراً الى أن الجهاز يأمل بتحسن المستوى أكثر بعد التعاقد مع محترفين آخرين في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

