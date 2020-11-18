«كأس اليد» بين الكويت والعربي الليلة

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تتجه أنظار جماهير كرة اليد في 06:30 مساء اليوم الى صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة التي تحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد بين الكويت ونظيره العربي، وتسبقها لقاء تحديد المركز الثالث الذي يجمع القادسية مع كاظمة.

وتمكن الأبيض حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة، من الوصول الى المباراة النهائية للمرة الثامنة على التوالي بعد أن تخطى كاظمة بسهولة في الدور نصف النهائي، فيما خاض العربي وقتاً اضافيا لتجاوز القادسية والوصول الى النهائي.

وكان الكويت توج للمرة الثامنة على التوالي بلقب دوري الدرجة الممتازة بداية الشهر الحالي في انجاز غير مسبوق، فيما حقق العربي لقب البطولة التنشيطة بداية الموسم الحالي بغياب الكويت الذي كان مشاركاً في بطولة خارجية. وتوقف الموسم الحالي لقرابة 7 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا قبل أن يتم اكمال أكتوبر الماضي.

وحقق الأبيض لقب البطولة 9 مرات من قبل، فيما أحرزها العربي 10 مرات وهو ما يمنح لقاء اليوم أهمية اضافية بالنسبة للجانبين اذ يسعى الكويت الى معادلة العربي بعدد الألقاب فيما يطمح الأخضر الى ايقاف انجازات الكويت وتحقيق لقب البطولة الغائب عن خزائن النادي منذ أعوام. وقياساً على مستويات الفريقين في الفترة الماضية فأن الكفة تميل ناحية الكويت الذي يقوده المدرب الوطني هيثم الرشيدي نظراً لامتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق أفضل النتائج بقيادة الشقيقين محمد وعبدالله الغربلي الى جانب صالح الموسوي وعبدالرحمن البالول وعبدالله الخميس وغيرهم.

في المقابل يعتمد الأخضر الذي يقوده مدرب الكويت السابق الجزائري سعيد حجازي والذي قاد الجيل الذهبي للأبيض وحقق معه أغلب البطولات قبل أن يتركه الوسم الماضي، على مجموعة من الشباب الطموح الساعي الى احراز باكورة القابهم. ويدرك حجازي صعوبة المهمة في مواجهة فريقه السابق القوي الا انه يطمح الى استغلال هذه المعرفة من خلال الاستفادة من نقاط الضعف في الأبيض وتحقيق اللقب الغالي.

