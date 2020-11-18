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«طائرة الكويت» جدد لجاسم والسليم وبوفتين

زيد خلف
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020

جدد نادي الكويت عقود لاعبي فريق الكرة الطائرة الثلاثة عبدالله جاسم وعامر السليم وعبدالله بوفتين لموسم جديد مستفيداً من قانون الاتحاد الذي يجيز انتقال اللاعبين الذين تجاوزا 30 عاماً دون موافقة أنديتهم. وكان الثلاثي قاد الكويت في الموسم المنقضي الى الهيمنة على بطولات الكرة الطائرة بتحقيق خمسة القاب هي جميع البطولات التي شارك بها الأبيض هذا الموسم. وتعتبر خطوة التجديد للثلاثي تأكيد على العمل المميز الذي تقوم به ادارة الفريق بقيادة مدير اللعبة محمد النصف الذي لا يدخر جهداً في دعم الفريق من جميع الجوانب.
كما جددت الادارة عقد المدرب التونسي خالد بلعيد للموسم الرابع على التوالي بعد أن أبلى المدرب التونسي حسناً هذا الموسم بتحقيق 5 ألقاب.


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