فوز القادسية وكاظمة في «السلة»

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حقق القادسية انتصارا مستحقا على اليرموك 94-76 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الثانية لبطولة دوري كرة السلة التي شهدت أيضا فوز كاظمة على الصليبخات دون صعوبة 90-52. وبهذا الفوز رفع القادسية وكاظمة رصيديهما الى 4 نقاط من انتصارين، فيما أرتفع رصيد اليرموك والصليبخات الى نقطتين من هزيمتين. وجاءت مباراة القادسية مع اليرموك سريعة في بدايتها اذ حاول الأصفر أن يفرض سيطرته مبكرا عبر اللعب السريع، وتمكن من توسيع الفارق في نهاية الربع الى 6 نقاط 21-15.

وتحسن أداء الطرفين في الربع الثاني حيث تألق من جانب اليرموك نجمه الجديد نايف الصندلي وزميله ناصر المطيري، فيما قدم نجم الأصفر عبدالله الصراف مستوى متميزا الى جانب تألق عبدالرحمن الهو أسفل السلة لينهي القادسية الربع متقدماً 43-37.

وحافظ القادسية على أفضليته النسبية في الربع الثالث رغم محاولات اليرموك الجادة لتقليص الفارق، لينهي الاصفر الربع متقدماً 69-61. وفرض القادسية سيطرته على الربع الاخير بفضل خبرة لاعبيه لينهي اللقاء متفوقاً 94-76. وفي اللقاء الثاني لم يجد كاظمة صعوبة في السيطرة على المباراة نظرا للفارق الفني مع منافسيه حين انهى ارباع اللقاء لصالحه 21-9 و46-25 و75- 34 و90-52.

من جانب آخر، يسعى الجهراء اليوم مواصلة انتصاراته عندما يواجه العربي في 07:30 مساء ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى والتي تشهد لقاء آخر يجمع الشباب مع النصر في 05:30. ويمتلك الجهراء والشباب 4 نقاط لكل منهما في صدارة المجموعة الى جانب الكويت، فيما يدخل العربي اللقاء برصيد 3 نقاط، فيما يملك النصر نقطتين.

ويبدو الجهراء الطامح الى المنافسة بجدية على اللقب أقرب الى الانتصار قياساً على مستوى الطرفين في البطولة لغاية الأن. وكان الجهراء حقق انتصارين مستحقين في المجموعة على الساحل والتضامن، فيما فاز العربي على النصر وسقط أمام الشباب.

وفي المباراة الثانية يتشابه طموح الشباب بقيادة مدربه الوطني عبدالعزيز القلاف مع الجهراء اذ فاز الشباب ايضاً في مباراتيه الماضيتين، فيما انهزم النصر مرتين وهو ما يجعل الانتصار أقرب الى الشباب.

