الأردن تغلب على سورية بهدف بهاء

دوليه

فاز منتخب الأردن على نظيره السوري 1-0 أول من أمس في الشارقة في مباراة دولية ودية ضمن استعداداتهما للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.وسجل بهاء فيصل هدف الأردن الوحيد برأسية بعيداً عن متناول حارس مرمى سوريا طه موسى، بعدما استفاد من عرضية احسان حداد (13).

وأكمل الأردن المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 بعد طرد مسجل الهدف لخشونته، لكن سوريا التي لعبت بغياب مهاجميها الأساسيين عمر السومة للاصابة وعمر خريبين المستبعد ادارياً، فشلت في استغلال النقص العددي وتهديد مرمى عبدالله الفاخوري.

وأهدر البديل ياسين البخيت فرصة ثمينة لاضافة الهدف الثاني بعدما انفرد اثر تمريرة موسى التعمري لكنه تصرف برعونة في مواجهة طه موسى (87).

وكان الأردن تعادل مع العراق 0-0، وفازت سوريا على أوزبكستان 1-0، في مباراتهما الأولى ضمن معسكرهما في الامارات.

ويستعد الأردن لمعاودة منافسات التصفيات المشتركة في مارس 2021 حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الكويت الثانية ونقطتين عن أستراليا المتصدرة. في المقابل، تتصدر سوريا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة من 5 مباريات بفارق 8 نقاط عن الصين التي خاضت مباراة أقل.

