أول النهار

عقد مسؤولون أميركيون وكويتيون رفيعو المستوى أمس مجموعة عمل ثنائية افتراضية للحوار الاستراتيجي الأميركي- الكويتي الرابع حول العلاقات القنصلية والشؤون الجمركية.

وترأس تلك المجموعة كل من مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون القنصلية كارل ريش ومساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد.

وحضر من الجانب الأميركي سفيرة الولايات المتحدة لدى الكويت ألينا ل. رومانوسكي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي تيم ليندركينغ ونائب مساعد مفوض الجمارك وحماية الحدود الأميركية بالإنابة ريبيكا سالازار ونائبة منسق مكافحة الإرهاب هيلاري باتجر جونسون.

حضرها من الجانب الكويتي كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين السفير حمد المشعان ومدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في الإدارة العامة للجمارك أسامة الشامي وعدد من ممثلي وزارة الداخلية. وركزت المباحثات على كيفية عمل الولايات المتحدة والكويت معًا لحماية مواطنيهما بشكل أفضل وحماية حدودهما مع تسهيل التجارة المشروعة والسفر بين البلدين.

وأعربت الولايات المتحدة عن سعادتها في الترحيب بقرار الكويت تمديد وجود موظفي البرنامج الاستشاري الأميركي للجمارك وحماية الحدود في الكويت للتعاون في قضايا أمن الحدود.

ورغم تأثير جائحة كوفيد-19 على عملية إصدار التأشيرات الأميركية حول العالم، إلا أن المجتمعين سلطوا الضوء على التدابير المتخذة لتسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الطلاب لمئات من الكويتيين الراغبين في الدراسة في الولايات المتحدة. كما أشار الطرفان إلى كيفية تحسين العمل بشأن تبادل المعلومات والتدريب وتطبيق قوانين الهجرة والجمارك.

وقالت السفيرة رومانوسكي: «تتمتع الولايات المتحدة والكويت بشراكة طويلة الأمد في قضايا الجمارك وحماية الحدود، ونتطلع إلى تعميق هذا التعاون لحماية مواطنينا وتأمين حدودنا وتسهيل السفر. القيام بذلك سيؤدي حتماً إلى زيادة أمن المواطنين الأميركيين والكويتيين.» وقد انطلق الحوار الاستراتيجي الأميركي- الكويتي لأول مرة بين البلدين قبل أربع سنوات، ويتألف من سلسلة اجتماعات سنوية رفيعة المستوى تؤطر عمل البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر عقد مجموعة العمل التالية حول التجارة والاستثمار اليوم.

