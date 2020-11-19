أول النهار

دعت سفارة الكويت لدى تركيا أمس المواطنين الكويتيين المتواجدين على الأراضي التركية الى ضرورة الالتزام بالاجراءات الجديدة التي أعلنتها السلطات الصحية لمنع انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وطالبت السفارة في بيان تلقت «كونا» نسخة منه الرعايا الكويتيين بالالتزام بفترة حظر التجول الجزئي في نهاية الأسبوع الحالي اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء بعد غد الجمعة حتى العاشرة صباحا من اليوم التالي.

وأضافت إن الإجراءات الجديدة تضمنت إضافة الشباب دون الـ20 عاما لحظر التجول الجزئي المفروض على كبار السن فوق الـ65 عاما باستثناء العاملين كما شملت التدابير الوقائية الجديدة منع التدخين في الشوارع والأماكن العامة.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في البلاد الى 11704 أشخاص والاصابات الى 421413 حالة.

